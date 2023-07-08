«ديوا» تحدد إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وسلامة المنازل

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أفراد المجتمع إلى التأكد من توافر معايير السلامة في منازلهم بشكل دائم، خصوصاً قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة.

وحثت الهيئة في إطار حملتها التوعوية «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك»، متعامليها على اتباع نصائحها وإرشاداتها لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتجنب الهدر والإسراف.

ولفتت الهيئة في بيان، أمس، إلى ضرورة التأكد من تفعيل خاصية «خارج المنزل» المبتكرة، التي توفرها الهيئة ضمن مبادرة «الحياة الذكية» لمساعدة المتعاملين من القطاع السكني على مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه أثناء وجودهم خارج المنزل.

ويمكن للمتعاملين تفعيل الخاصية من خلال حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتحديد فترة تفعيل الخدمة، بما يتيح لهم استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني.

ونصحت الهيئة المتعاملين بالتأكد من إطفاء الأضواء كافة قبل سفرهم، وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القابس الجداري، إضافة إلى استخدام مؤقت زمني للأضواء الكاشفة في الحديقة وعلى أسوار المنزل، وإغلاق محابس المياه، علاوة على إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة للمحافظة على الموارد.

وشددت الهيئة على وجوب الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وتوفر الهيئة عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية، ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، كما يتيح «متجر ديوا» الاستفادة من الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة.