«غوغل»: دبي ثاني أكثر وجهة سياحية طلباً في العالم

حلّت دبي في المركز الثاني كأكثر وجهة دولية في العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم.

وتفوقت مدينة دبي في مؤشري البحث عن رحلات طيران وإقامات فندقية، على وجهات مثل باريس ونيويورك وأمستردام وبرشلونة وبانكوك وروما، وغيرها، فيما حلّت العاصمة البريطانية، لندن، في المركز الأول على المؤشر، بحسب قاعدة بيانات «غوغل». وجاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب، حيث سجلت 78 نقطة في المؤشر العام للوجهات أو المدن الأكثر طلباً في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.

معدلات قوية

وأظهر أحدث إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي استقطاب الإمارة 6.02 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ5.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 18%، مع مواصلة دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.

أفضل وجهة

يشار إلى أن دبي تُوّجت بلقب أفضل وجهة عالمية في اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، كما صنفت دبي في المركز الثاني عالمياً ضمن مؤشر «أفضل 100 وجهة سياحية للمدن في العالم لعام 2022»، الصادر عن شركة «يورومونيتور» لأبحاث السوق.

مبادرات وخيارات

تواصل دبي جهودها لتوفير العديد من المبادرات التنظيمية، وتطوير البنية التحتية المتقدمة، وتقديم خيارات السفر المتنوعة لمواكبة المشهد السياحي العالمي سريع التطور، فضلاً عن استقطاب مزيد من عشاق السفر من جميع أنحاء العالم.

كما يشهد الزخم السياحي في دبي نمواً متسارعاً، بفضل دعم العديد من الشركاء المحليين والدوليين، ما يرسخ من مكانتها باعتبارها المدينة الأكثر أماناً وسلامة، والأفضل للعيش في العالم.

دبي تفوقت على وجهات مثل باريس ونيويورك وأمستردام وبرشلونة وبانكوك.