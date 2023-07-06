«طيران الإمارات» تطلق رحلات مونتريال

دشنت شركة طيران الإمارات، أمس، أول خدمة ركاب إلى عاصمة مقاطعة كيبك الثقافية التي أصبحت البوابة الثانية للناقلة في كندا.

وأفادت الشركة في بيان، بأن 339 راكباً سافروا في رحلتها الافتتاحية إلى مونتريال، بمن فيهم وفد من كبار الشخصيات ومجموعة من ممثلي وسائل الإعلام في دولة الإمارات.

وتعزز الخدمة اليومية الجديدة إلى مونتريال رحلات «طيران الإمارات» السبع أسبوعياً إلى تورنتو، حيث تصل بشبكة خطوط الناقلة في أميركا الشمالية إلى 14 وجهة، وإجمالي 18 وجهة عبر الأميركيتين.

وتوفر الخدمة للمسافرين إلى كندا اتصالاً مريحاً عبر دبي من نقاط مثل لبنان والهند وإيران، وفيتنام وماليزيا وتايلاند وجنوب إفريقيا.

كما تلبي الخدمة المباشرة بين دبي ومونتريال الطلب على السفر من العملاء للعمل والسياحة، إضافة إلى زيارة العائلة والأصدقاء بالنسبة للكنديين الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات.

ونظراً لكون مونتريال موطناً لعدد من الجامعات ذات المستوى العالمي، فمن المتوقع أن يحظى الخط الجديد بإقبال كبير من طلبة الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا والشرق الأقصى، الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في كندا.

يشار إلى أن طائرة «طيران الإمارات» التي تعمل على خط مونتريال الجديد من طراز «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث: ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و304 مقاعد رحبة ومريحة في الدرجة السياحية.