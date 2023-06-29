"كهرباء دبي" تطلق حملة "اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك"

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة "اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك" لرفع مستوى وعي المتعاملين من القطاع السكني حول أدوات التمكين التي توفرها الهيئة على تطبيقها الذكي لمساعدتهم على اتخاذ قرارات ذكية لإدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بكفاءة، وتشجيعهم على الاستفادة من خدماتها وبرامجها الذكية لفهم نمط استهلاكهم، والاطلاع على النصائح المخصصة التي توفرها الهيئة لكل متعامل على حدة، للحد من الإسراف ووضع خطط استباقية في هذا الخصوص، وتحفيز المتعاملين على تبني ممارسات يومية ذكية بسيطة أكثر استدامة.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى حرص الهيئة على إشراك جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد الطاير أن الهيئة تكثف جهودها خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "اليوم للغد"، لتعزيز الوعي حول ضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة.

وتهدف حملة "اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك" إلى لفت عناية المتعاملين إلى أهمية الاستفادة من خدمات الهيئة الذكية المتوفرة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لرصد تسريبات المياه مباشرة عند حدوثها وتقليل الهدر، ومنها لوحة بيانات "الحياة الذكية" التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية؛ برنامج "نهجي المستدام" لمقارنة استهلاكهم مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، والحصول على نصائح مصممة خصيصاً لكل مستهلك وخطة خاصة للحد من الهدر؛ خاصية "خارج المنزل" لاستلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني، خلال فترة تفعيل الخدمة أثناء التواجد خارج المنزل أو أثناء السفر؛ أداة "تقييم الاستهلاك" التي تقدم للمتعاملين استبياناً حول استهلاك الكهرباء والمياه، بما يتيح لهم تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبعد استكمال التقييم، يتلقى المتعاملون تقريراً تفصيلياً حول استهلاكهم؛ "متجر ديوا" الذي يشتمل على أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، علاوة على الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة التي تساعدهم على تحويل منازلهم إلى منازل ذكية.

إلى جانب ذلك، توفر الهيئة خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.