المخزونات الأميركية تهبط بأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، أمس، قبيل بيانات ستلقي الضوء على مدى إقبال الأميركيين على الوقود خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة، مع إشارة هيكل أسعار خام «برنت» القياسي إلى تراجع المضاربين على ارتفاع الأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 41 سنتاً، أو 0.6%، إلى 73.77 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنناً، أو 0.6%، إلى 68.95 دولاراً للبرميل. وأشار استطلاع لرويترز إلى أن المخزونات الأميركية ربما انخفضت في الأسبوع المنتهي في الـ23 من يونيو.