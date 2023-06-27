دبي تخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 19% خلال 2022

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والسبعين للمجلس الذي عقد عن بعد بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير، حيث استعرض الاجتماع النتائج التي حققتها إمارة دبي في خفض الانبعاثات الكربونية لعام 2022 والتي وصلت إلى 19%.

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع أداء برنامج دبي لإعادة تأهيل المباني خلال السنوات السابقة، الذي تبلور من خلال جهود الجهات المعنية لخفض الاستهلاك السنوي للمياه والكهرباء، والعناصر المتعلقة بالتكييف والإنارة وهيكل المباني، واستخدام الطاقة الشمسية على أسطح المباني، حيث تتطلع الإمارة لإعادة تأهيل 30 ألف مبنى مع نهاية عام 2030.

كما ناقش الاجتماع آخر تطورات إعادة تأهيل المباني الحكومية في دبي، بهدف تحسين أدائها من حيث استهلاك الطاقة والمياه، حيث تمت إعادة تأهيل 8000 مبنى منذ إطلاق البرنامج في عام 2015، منها 7791 مبنى حكومياً.

وقال سعيد محمد الطاير: «استعرضنا خلال الاجتماع مبادرات واستراتيجيات للوصول إلى الحياد المناخي، وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، لاسيما استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030».

وأضاف: «لقد كان لتطوير وتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والمشروعات القائمة أثر إيجابي ملموس عكسته نسب التخفيض المحققة للانبعاثات الكربونية، والتي أبرزت الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في حكومة دبي، في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام، وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050». من جهته، قال الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي: «اطلعنا خلال الاجتماع على النتائج التي حققتها إمارة دبي في خفض الانبعاثات الكربونية لعام 2022 والتي وصلت إلى 19%، بما يعكس فاعلية البرامج والمشروعات المتمثلة في زيادة مساحة مشروعات الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل في المصانع والمنشآت، إضافة إلى عمليات تدوير النفايات».

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الذي يضم مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول، خوان فرييل، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حسين البنا.

إعادة تأهيل 8000 مبنى منذ إطلاق البرنامج في عام 2015، بينها 7791 مبنى حكومياً.