«كومو ريزيدنسز».. برج جديد في نخلة جميرا بارتفاع 300 متر

أعلنت شركة «نخيل»، أخيراً، عن إطلاق مشروعها السكني «كومو ريزيدنسز» في «نخلة جميرا». والمشروع عبارة عن برج سكني مكون من 71 طابقاً بارتفاع 300 متر. ويمتاز البرج بتصميمه المبتكر مع شرفات توفر لجميع الوحدات إطلالات بانورامية بزاوية 180 درجة أو 360 درجة على مدينة دبي والخليج العربي.

ويضم البرج 76 وحدة سكنية فقط تتنوّع بين الشقق المكونة من غرفتين إلى سبع غرف نوم، ووحدات «بنتهاوس».

سيضم كل طابق شقة واحدة أو اثنتين فقط، حيث تم تزويد البرج بمصاعد محدودة الوصول تؤدي إلى ردهات فردية خاصة. وتمتاز المساكن بسقف مرتفع في غرف المعيشة مع نوافذ عازلة للحرارة تمتد من الأرض إلى السقف، فضلاً عن خصائص المنازل الذكية، في حين تضم بعض الوحدات السكنية أحواض سباحة خاصة بها. وتوفر ردهة البرج خدمات لركن المركبات والكونسيرج، فيما تتضمن بعض المساكن مرافق مستقلة للسائقين لزيادة مستوى الخصوصية.