أعلنت شركة «دبي الجنوب للعقارات»، أمس، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «خليج الجنوب» السكني الذي يقع وسط المنطقة السكنية في «دبي الجنوب» على «شارع إكسبو»، وذلك بعد بيع 400 وحدة سكنية في المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن المرحلة الثالثة، تضم أكثر من 200 وحدة موزعة على ثلاث وأربع غرف نوم لوحدات «تاون هاوس»، وفلل شبه مستقلة بمزيج متنوع من أربع وخمس غرف، إضافة إلى الفلل الفاخرة المستقلة التي تتألف من خمس وست وسبع غرف على الواجهة المائية.

وأضافت أنه ستتم ترقية وحدات الـ«تاون هاوس» والفلل شبه المستقلة من خلال تعزيز التصاميم الداخلية بأرضيات رخامية ومطابخ مجهزة بالكامل وسور زجاجي، مع إمكانية الوصول إلى السطح، فضلاً عن الحدائق الخارجية الخاصة.

وتتمتع المرحلة الجديدة من «خليج الجنوب» بموقع استراتيجي في وسط المخطط الرئيس للمشروع مع إطلالات مباشرة على البحيرة.

وعند اكتماله، سيضم «خليج الجنوب» ما يزيد على 800 فيلا و«تاون هاوس» واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة كريستالية يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول ثلاثة كيلومترات على الواجهة المائية وشواطئ متعددة ومجمع للياقة البدنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دبي الجنوب للعقارات»، نبيل الكندي: «منذ إطلاق (خليج الجنوب) شهدنا اهتماماً كبيراً من المشترين والمقيمين في الدولة»، مشيراً إلى أن «المرافق المتميزة تعد قيمة مضافة للمشروع، إذ توفر أسلوب حياة استثنائياً للسكان ضمن (دبي الجنوب)».