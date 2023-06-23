«دناتا للسفريات»: تايلاند الخيار الأول للعطلات من دولة الإمارات

أعلنت شركة «دناتا للسفريات» عن نمو بنسبة 18% في حجوزات العطلات الدولية من يونيو إلى سبتمبر 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكشفت الشركة التي تعد أكبر مزود لخدمات السفر في الإمارات، عن أكثر الأماكن السياحية التي تحظى بإقبال كبير من العملاء في دولة الإمارات لقضاء العطلات خلال صيف 2023.

وأوضحت أن الوجهات الـ10 الأكثر شعبية وفقاً للحجوزات على الترتيب، هي تايلاند وتركيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة واليونان وجزر المالديف، وبالي وموريشيوس وسويسرا وسلطنة عمان.

وتستأثر تايلاند التي تحظى بمكانة الوجهة الشعبية الأولى، بنسبة 23% من حجوزات «دناتا للسفريات» خلال فصل الصيف.

وتعد العاصمة بانكوك وجزر فوكيت وكرابي، أفضل ثلاث وجهات للمسافرين من دولة الإمارات.

وقالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت، إن «الطلب الكبير يدفع المسافرين إلى استكشاف مزيد من الوجهات حول العالم، بما في ذلك الأماكن الأقل شهرة، إضافة إلى الوجهات الشهيرة مثل تايلاند وتركيا وإيطاليا والمملكة المتحدة».

وأضافت: «شهدنا نمواً ملحوظاً في السفر إلى اليونان على وجه الخصوص في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2023، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، كما أن تايلاند هي الوجهة الأولى للمسافرين من الدولة، مع نمو الطلب وتوافر الرحلات الجوية، والقيمة مقابل المال، والإقامة ذات المستوى العالمي، والتجارب المتنوعة في تلك الدولة».

وتتركز معظم الحجوزات الصيفية في عطلة عيد الأضحى، حيث ما تزال أفضل 10 وجهات دولية في «دناتا للسفريات» ثابتة.

وتستأثر حجوزات السفر الدولي خلال فصل الصيف بنسبة 80%، بينما تغطي الـ20% المتبقية إقامات في دولة الإمارات.

18%

نمواً في حجوزات العطلات الدولية من يونيو إلى سبتمبر 2023.