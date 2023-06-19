المناطق الأكثر طلباً لشراء الفلل القريبة من ملاعب الغولف بدبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، المناطق الأكثر طلباً لشراء واستئجار العقارات القريبة من ملاعب الغولف في دبي.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أشهر المناطق التي توفر فللاً للبيع في دبي بالقرب من ملاعب الغولف، وفي مقدمتها «المرابع العربية»، و«دبي هيلز استيت»، و«داماك هيلز»، و«السهول» و«مدينة محمد بن راشد».

المرابع العربية

يتيح السكن في «المرابع العربية» العديد من الإيجابيات لقاطنيه، حيث تتمتع المنطقة بالعديد من الميزات ابتداء من تصاميم عقاراتها المناسبة للعائلات، ومنها الفلل التي تتفاوت مساحاتها، وتتنوع أساليب العمارة المستوحاة من الطراز «الشرق أوسطي»، فضلاً عن موقع المنطقة الحيوي الذي يرتبط ببقية مناطق دبي من خلال شبكة مواصلات فعالة، إضافة إلى المرافق الترفيهية مثل نادي المرابع العربية للغولف، إلى جانب المساحات المخصصة للعب الأطفال وأماكن ممارسة الرياضة.

ويبلغ متوسط الأسعار في هذه المنطقة نحو 7.163 ملايين درهم، وحققت نسبة عائد على الاستثمار وصلت إلى 5.77%.

ويبلغ سعر بيع الفلل (ثلاث غرف) في «المرابع العربية» نحو 3.549 ملايين درهم، وفلل أربع غرف للبيع بـ5.835 ملايين درهم، وفلل خمس غرف 7.676 ملايين درهم، وفلل ست غرف 14.694 مليون درهم.

«دبي هيلز استيت»

احتلت «دبي هيلز استيت» مكانة مميزة ضمن قائمة أفضل مناطق شراء الفلل في دبي، حيث يبلغ متوسط سعر شراء فلل في هذه المنطقة نحو 12.050 مليون درهم، محققة نسبة عائد على الاستثمار بلغت 5.49%.

ويبلغ سعر الفلل (ثلاث غرف) للبيع في «دبي هيلز استيت» نحو 4.836 ملايين درهم، وسعر فلل (أربع غرف) للبيع 6.543 ملايين درهم، وفلل (خمس غرف) للبيع 16.689 مليون درهم، وفلل (ست غرف) 28.620 مليون درهم.

«داماك هيلز»

وتم تطوير مشروع «داماك هيلز» في «دبي لاند» من قبل شركة «داماك» العقارية، حيث يمتاز المشروع بموقعه الاستراتيجي القريب من شارع القدرة (D63) الذي يبعد مسافة قصيرة عن مركز مدينة دبي.

وتتوفر فلل للبيع في «داماك هيلز» بمتوسط سعر يصل إلى 5.115 ملايين درهم، وبنسبة عائد على الاستثمار تصل إلى 7.41%، أما متوسط أسعار بيع باقي أنواع الفلل فنحو 2.780 مليون درهم للفلل المكونة من ثلاث غرف، و3.375 ملايين درهم للفلل المكونة من أربع غرف، و5.9 ملايين للفلل المكونة من خمس غرف.

السهول

يمتاز مجمع السهول السكني في دبي بموقعه الاستراتيجي القريب من البر الرئيس للمدينة، ما يسهل الوصول إلى المناطق الرئيسة في الإمارة، مثل دبي مارينا ومدينة دبي للإنترنت، وأبراج بحيرات جميرا.

وتتنوع مناطق شراء الفلل في «السهول» في أنحاء المجمع، ما يتيح لك خيارات عديدة عند شراء فلل في مجمع السهول التي يبلغ متوسط سعرها 7.667 ملايين درهم، وحققت هذه الفلل نسبة عائد على الاستثمار وصلت إلى 5.28%.

ويبلغ سعر فلل (ثلاث غرف) للبيع 5.709 ملايين درهم، وفلل (أربع غرف) بنحو 6.938 ملايين درهم، وفلل خمس غرف للبيع بنحو 8.448 ملايين درهم، وفلل ست غرف للبيع بـ11.818 مليون درهم.

مدينة محمد بن راشد

وتمتاز مدينة محمد بن راشد التي تعد من أبرز مناطق التملك الحر في دبي، بموقعها الحيوي القريب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل، حيث يستطيع السكان الوصول إلى أعمالهم، وأبرز المناطق في الإمارة بسهولة، لذلك يعد السكن في مدينة محمد بن راشد في دبي مفضلاً لدى الكثيرين.

ويبلغ متوسط سعر بيع الفيلّا في مدينة محمد بن راشد 21.527 مليون درهم، وحققت نسبة عائد على الاستثمار وصلت إلى 7.09%.

وتبلغ أسعار الفلل (أربع غرف) للبيع في «مدينة محمد بن راشد» 7.283 ملايين درهم، وفلل (خمس غرف) للبيع بنحو 17.997 مليون درهم، وفلل (ست غرف) للبيع في مدينة محمد بن راشد بـ26.893 مليون درهم.