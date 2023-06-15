منافسة هندية روسية على شراء قصر في دبي قيمته 750 مليون درهم

تحتدم المنافسة على شراء الفيلا الفارهة المصممة على طراز «قصر فرساي» والمعروضة للبيع بـ 750 مليون درهم في حي تلال الإمارات بدبي، إذ حظيت باهتمام مجموعة من المشترين يتقدمهم مشتر هندي وآخر روسي، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.

وبحسب المصادر، فإن المشتري الهندي المحتمل يقطن أيضاً في تلال الامارات ويملك بالفعل 3 عقارات في ذات الحي الراقي الذي يشكل منطقة سكنية فائقة الفخامة والحصرية لنخبة الأثرياء وكبار الشخصيات والمشاهير وعادة ما يطلق عليه اسم «بيفيرلي هيلز» دبي.

وتبلغ مساحة القصر الداخلية 60 ألف قدم مربعة على الرغم من أنه يتكون من خمس غرف نوم فقط، وتبلغ مساحة غرفة النوم الأساسية 4000 قدم مربعة، وهي أكبر من معظم المنازل. ويحتوي الطابق الأرضي على غرف لتناول الطعام والترفيه.

وتأتي صفقة القصر المحتملة وسط موجة من التسعير التي تقوم بها شركات عقارية لوحدات سكنية فردية من نوعها، حيث قام مطور عقاري بعرض شقة فارهة تمتد على ثلاث طوابق علوية بقيمة 750 مليون درهم، وهي نفس القيمة تقريباً المعروضة في قصر فرساي المعروض من قبل شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي».

وتشمل الصفقات الضخمة الأخرى في الآونة الأخيرة بيع قطعة أرض خالية قبالة الشاطئ مقابل 125 مليون درهم، وشراء بنتهاوس مطل على الخليج العربي مقابل 420 مليون درهم. مع ذلك، فإن سعر القدم المربعة في "قصر الرخام" - البالغ 12500 درهم - يتجاوز ضعف ما سجلته العقارات الأخرى في تلال الإمارات، وقد بيع أغلى منزل في المنطقة حتى الآن مقابل 210 ملايين درهم في أغسطس 2022، بحسب سجلات العقارات في دبي.



