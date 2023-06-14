«ديوا» تدشن 6 محطات نقل رئيسة بكلفة 555 مليون درهم

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ست محطات نقل رئيسة جديدة «جهد 132/11 كيلوفولت»، خلال الثلث الأول من العام الجاري، وذلك في مناطق الجداف، تلال الغاف، بني ياس، ميناء جبل علي، مرسى دبي، و«اليفرة-1»، بقدرة تحويلية 900 ميغافولت أمبير، وبكلفة 555 مليون درهم، إضافة إلى كابلات نقل أرضية «جهد 132 كيلوفولت» بطول 3450 متراً لربطها بشبكة الهيئة.

وأفادت الهيئة بأن تنفيذ وتدشين المشروعات تطلب ما يزيد على ستة ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تلتزم الهيئة بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل، والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية للهيئة، وتوفير خدمات نوعية للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لمواكبة التوسع العمراني المطرد في دبي، لا سيما على ضوء معدلات التطور الاقتصادي والتنموي القوية التي تشهدها الإمارة».

وأشار الطاير إلى أن «القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة تزيد على خمسة مليارات درهم، فيما تصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%»، مؤكداً حرص الهيئة على ضمان الاستغلال الأمثل للموارد، وأعلى معايير الأمن والسلامة والجودة في تنفيذ مشروعاتها.

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه: «نعمل على توفير بنية تحتية متطورة، ورفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد، والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال».

وأضاف: «وصل العدد الإجمالي لمحطات النقل (جهد 132 كيلوفولت) في مختلف أرجاء دبي إلى 340 محطة مع نهاية الثلث الأول من العام 2023، إضافة إلى 24 محطة قيد الإنشاء».