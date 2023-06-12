«إعمار العقارية» تستعد لإطلاق مشروع سكني ضخم في دبي

علمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة، أن شركة «إعمار العقارية» ستطلق خلال الأسبوع الجاري مشروعا جديدا يطلق عليه اسم «الواحة» في إمارة دبي .

وبحسب المصادر، فإن المشروع يقع بالقرب من منطقة المرابع العربية بقلب دبي لاند موضحة أن الشركة انتهت من جميع الأعمال التي تسبق عملية إطلاق المجمع السكني الراقي.

ويأتي هذا المشروع الضخم بعد أن شهد العام الماضي اطلاق «إعمار العقارية» عبر شركة إعمار للتطوير 28 مشروعا عقاريا في مواقع رئيسة مختلفة من دبي.

وكان محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، صرح في لقاء متلفز في شهر فبراير الماضي، أن المجموعة بصدد إطلاق مشروع جديد في دبي بقيمة 25 مليار درهم.

وأشار في تصريحاته تلك إلى أن المشروع الذي يطلق عليه اسم «الواحة» يقع بالقرب من منطقة المرابع العربية وسيتم إطلاقه خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهرين.

وأوضح أن الشركة انتهت من جميع الأعمال التي تسبق عملية إطلاق المجمع السكني الراقي. وأضاف أن الشركة تدرس أيضاً إطلاق مركز تجاري بمفهوم جديد كلياً يوفر تجربة مثالية للزوار، حيث تدرس الشركة 6 أفكار ليتم تحديد المشروع خلال شهرين وتصل تكلفة المشروع نحو 8 مليارات درهم

وشملت مشاريع «إعمار العقارية» الجديدة في 2022 شملت مجمعات تاليا وأورانيا وفارم جاردنز في ذا فالي، وإيلي صعب 2 وبلِس 2 ورايا في المرابع العربية 3. إلى جانب روزواتر و لوتس و كريك بالاس و أوركيد و كريك كريسنت و آيلاند بارك و ذا كوف 2 في خور دبي – دبي كريك هاربور.

كما تضمنت مشاريع «إعمار العقارية» الجديدة سانت ريجيس ريزيدنسز وذا ريزيدنس – برج خليفة في وسط مدينة دبي - منطقة برج خليفة ، و العنوان ذا باي وبيتش جيت من العنوان في إعمار بيتشفرونت ، وجرين فيو 3 وفيرواي فيلاّز في إعمار الجنوب ، و بارك فيلد ولايم جاردن وهيلز بارك وبارك هورايزون والعنوان هيلكريست في دبي هيلز استيت، و مارينا شورز في مرسى دبي، و جولف هايتس في تلال الإمارات، وسي جيت وسي سكيب في مرسى راشد لليخوت.