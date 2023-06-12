طيران الإمارات والخطوط الكينية تبرمان اتفاقية إنترلاين

أعلنت طيران الإمارات والخطوط الجوية الكينية عن إبرام اتفاقية إنترلاين تتيح لمسافري الناقلتين الوصول إلى وجهات جديدة على شبكتي رحلاتهما باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة واحدة.

وتتيح الاتفاقية للمسافرين خيارات سفر أوسع، وسهولة تسجيل أمتعتهم لتصل إلى وجهاتهم النهائية، حيث بات بإمكان عملاء طيران الإمارات الآن السفر إلى 28 وجهة على شبكة الخطوط الجوية الكينية عبر نيروبي إلى وجهات مثل نامبولا وبانغي وبوجومبارا وكيجالي ودزاودزي ولوبومباشي وكينشاسا وكليمنجارو وجوبا وزنجبار والعديد من النقاط الإقليمية الأخرى عبر أفريقيا.