مركز بحوث «ديوا» يبتكر نظاماً لمحاكاة حالات تسريب أنابيب المياه

ابتكر مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، نظاماً ذكياً متطوّراً لمحاكاة مختلف حالات تسريب أنابيب نقل المياه، بما يتيح تقييم وتطوير واختبار تقنيات جديدة لرصد التسريبات.

وطوّر المركز النظام، بالاعتماد على برمجيات وأجهزة قائمة على مفهوم «إنترنت الأشياء»، ما يسمح بمراقبة النظام والتحكم به عن بُعد بشكل كامل.

ويشتمل النظام على أنابيب نقل ذكية مزوّدة بحساسات لمراقبة المؤشرات الهيدروليكية وجمع البيانات الخاصة بضغط المياه والتدفق ودرجة الحرارة، فضلاً عن التحكم بمنصّة «إنترنت الأشياء»، التي تعمل على تخزين البيانات. وبحسب «ديوا»، «فقد تمكنت الخوارزميات المتطوّرة من تحديد حالات التسريب بدقة وصلت إلى 94.4%».