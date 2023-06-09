38% نموا سنويا في رصيد "المصرف المركزي" من الذهب بنهاية مارس الماضي

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 38% بنهاية مارس الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.413 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.77 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.638 مليار درهم في مارس 2022.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد على أساس شهري بنحو 9.4% او ما يعادل 1.5 مليار درهم مقارنة بنحو 15.91 مليار درهم في فبراير الماضي.

وبحسب البيانات، زاد رصيد المركزي من الذهب بنحو 8.5% أو ما يعادل 1.37 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 16.04 مليار درهم في ديسمبر 2022.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

