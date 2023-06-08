«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 1650 سلعة خلال يونيو

أعلنت «تعاونية الاتحاد» إطلاقها أربع حملات ترويجية خلال شهر يونيو الجاري، لتخفيض أسعار 1650 سلعة غذائية وغير غذائية، إذ بدأت بحملة التخفيضات منذ بداية يونيو الجاري وتستمر حتى نهايته، بنسب خصومات متفاوتة تصل إلى 70% على أصناف مختارة، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف إلى إسعاد المستهلكين، وتلبي متطلباتهم، وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأوضحت «تعاونية الاتحاد» أن حملات يونيو ستكون متاحة في جميع الفروع التي تتبع لها، إضافة إلى الموقع والمتجر الذكي، مشيرة إلى أنه سيتم الترويج للسلع المختارة التي تشملها التخفيضات بمجلاتها التي تصدرها بشكل دوري، وتعميمها عن طريق الوسائل الإعلانية والإعلامية التابعة للتعاونية، حتى يستفيد منها جميع أفراد المجتمع.

وأكدت «تعاونية الاتحاد» استمرار حملتها لتثبيت أسعار السلع والمواد الأكثر استهلاكاً مثل الخضراوات والأرز والسكر والزيت، والتي تستمر حتى سبتمبر المقبل.

وفصلت «التعاونية» أن أولى الحملات الترويجية بدأت في الثاني من يونيو 2023 وتنتهي في الـ11 من يونيو الجاري، حيث تركز على السلع الأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين، إضافة إلى احتياجات السفر والإلكترونيات، وغيرها من المواد الغذائية وغير الغذائية التي تهم المستهلك، فضلاً عن حملات التخفيضات التي ستطلقها تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وشددت التعاونية على أنها تضع المتعامل على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تلبية احتياجاته ورغباته من خلال إطلاق حملات التخفيضات، والخصومات في جميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام، وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً بعناية تامة لإسعاد المستهلكين، بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات لهم.