1731 علامة تجارية جديدة خلال مايو

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 1731 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات خلال شهر مايو الماضي، ليكون بذلك أكبر عدد من العلامات التجارية التي يتم تسجيلها في الدولة منذ أكثر من 16 شهراً، في دلالة على قوة مركز الدولة، كمركز عالمي متنامٍ للتجارة والاستثمار والتصنيع في المنطقة والعالم.

وأوضحت الوزارة أن عدد العلامات التجارية المسجلة منذ بداية العام الجاري 2023، حتى نهاية مايو الماضي بلغ 5409 علامات تجارية، شملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

وأوضحت الوزارة أن العلامات التجارية المسجلة خلال مايو الماضي، شهدت تنوعاً غير مسبوق شمل أكثر من 80 مجالاً، منها: الـ«ميتافيرس»، والتكنولوجيا والخدمات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والحلول التقنية المتطورة، والطيران، والسفر والسياحة، وتنمية الصادرات، والمصارف، والتعاونيات، والتعليم، وتجارة الجملة والتجزئة، والأغذية والمشروبات، والخدمات الصحية والطبية، والسيارات الجديدة والمستعملة، وصناعة اليخوت، والرياضات البحرية والمغامرات، والسفن السياحية، والشحن.

ونجحت الإمارات في تدعيم مركزها كمركز مفضل لكبرى الشركات التي تقدم مختلف أنواع الخدمات، وكذلك التي تقوم بالإنتاج والتصنيع داخل الدولة وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير وإعادة التصدير إلى مختلف دول العالم، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المختلفة.