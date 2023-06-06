200 % ارتفاعاً في مبيعات «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

حققت دورة شهر مايو 2023 من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» نصف السنوية نجاحاً مبهراً في ظل الإقبال الكبير من المتسوقين الذين استفادوا من التخفيضات التي وصلت إلى 90% على أشهر العلامات التجارية العالمية.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بأن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أقيمت خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو الماضي، بمشاركة 560 علامة تجارية، وأكثر من 2500 متجر، فيما شهدت زيادة بنسبة 200% في المبيعات مقارنة بأول دورة من الفعالية التي أُقيمت في عام 2017.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تقدم فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى) في دبي تجربة تسوق فريدة من نوعها، كما تمكّن تجار التجزئة من عرض منتجاتهم المتنوعة وجذب المتسوقين بعروض رائعة لا تقبل المنافسة».

وأضاف: «تعكس النتائج التي حققتها الفعالية، التي أقيمت في مايو 2023، التأثير الإيجابي الكبير على إقبال المتسوقين ومبيعات العلامات التجارية ومراكز التسوق المشاركة»، لافتاً إلى أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تسعى إلى تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للتسوق عالمياً، وتوفير قيمة لا تُضاهى للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن المساهمة في جذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الفعاليات ومهرجانات التسوق التي تُقام على مدار العام.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أنه من المقرر إقامة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مرّة أخرى في نوفمبر 2023، لتقدّم للمتسوقين عروضاً وتخفيضات موسمية ضخمة على منتجات الموضة والجمال وأسلوب الحياة والأثاث والإلكترونيات وغيرها، بمشاركة مراكز التسوق الشهيرة والمتاجر والوجهات المختلفة في جميع أنحاء المدينة.

وكانت العديد من العلامات التجارية ومراكز التسوق المشاركة أطلقت حملات ناجحة ومميزة على مدار الأيام الثلاثة، كما شهد برنامج الولاء «Tickit» الذي أطلقته «دبي القابضة» زيادة أعداد المعاملات اليومية إلى الضعف (زيادة بنسبة 100%).