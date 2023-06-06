ثقة القطاع الخاص الإماراتي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن أنشطة الأعمال الجديدة المدفوعة أساساً بالطلب المحلي، واصلت دعم الأنشطة غير النفطية في الإمارات خلال مايو الماضي، حيث عكس هذا الانتعاش تحسن ظروف الطلب في الاقتصاد المحلي، فضلاً عن التحسن الجاد في سلاسل التوريد، ما ساعد على إبقاء ضغوط التكلفة منخفضة.

ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) للإمارات المعدل موسمياً، التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة بالنشاط المستقبلي، وقفزت توقعات الـ12 شهراً المقبلة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.

كما واصلت الشركات، في ظل انتعاش آفاق النمو، توفير فرص عمل وزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج لتوفير مخزون احتياطي.

وسجل المؤشر 55.5 نقطة في مايو، لافتاً إلى تحسن قوي في أداء القطاع.

وعلى الرغم من انخفاضه عن قراءة شهر أبريل التي كانت 56.6 نقطة ووصوله إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، فإن المؤشر ظل فوق المستوى المحايد (50 نقطة)، وأعلى من متوسطه على المدى الطويل (54.2 نقطة).

ونشأ التحسن في ظروف التشغيل - إلى حد كبير - من الارتفاع الحاد في حجم المبيعات خلال شهر مايو، وازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة كانت أبطأ بشكل هامشي فقط من مستوى شهر أبريل الأعلى في 17 شهراً، حيث ربطت الشركات التي شملتها الدراسة - في كثير من الأحيان - الانتعاش بالمتعاملين الجدد، وزيادة التسويق، والسفر والسياحة.

وتحسنت التوقعات تجاه النشاط خلال العام المقبل للشهر الخامس على التوالي، إذ وصلت إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، فيما ارتفعت أعداد الموظفين، بثاني أسرع وتيرة منذ يوليو 2016.

وازداد النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في الشهر السابق.

وقال الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» التي أجرت المسح، ديفيد أوين: «على الرغم من التراجع عن أعلى مستوى في ستة أشهر المسجل في أبريل، تشير القراءة الأساسية الأحدث البالغة 55.5 إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال، مدفوعة بتزايد ملحوظ في النشاط والأعمال الجديدة».

وذكر أنه «إضافة إلى ذلك، أعطى ارتفاع معدلات العمل الجديدة وتعزيز ظروف الطلب، الشركات ثقة أكبر للعام المقبل».

وأضاف أن «المؤشر الفرعي للإنتاج سجل 62.3 في مايو، بما يظهر وتيرة سريعة في نمو الأنشطة غير النفطية، على الرغم من تراجعه من مستوى قياسي سجله في أبريل وبلغ 62.7، بينما تسارع نمو التوظيف قليلاً عن الشهر السابق».