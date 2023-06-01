«طيران الإمارات» تستحوذ على 72% من عمليات «العملاقة» عالمياً

أظهرت بيانات نشرتها شركة «روتس» المتخصصة في أبحاث النقل الجوي التجاري، أن شركة طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، استحوذت على نحو 72% من إجمالي السعة المقعدية لطائرة «إيرباص A380» (العملاقة)، مشيرة إلى أن الشركة شغلت نحو 2.3 مليون مقعد عبر نحو 4500 رحلة بهذا الأسطول خلال مايو 2023.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن مطار دبي الدولي تصدر قائمة المطارات العالمية من حيث عدد الرحلات والسعة المقعدية لتلك «الطائرة العملاقة»، موضحة أن «دبي الدولي» استحوذ على المراكز الستة الأولى على التوالي من حيث سعة طائرة «A380» لشهر مايو الماضي، وثمانية من أصل أكبر 10 مسارات جوية على الصعيد العالمي.

استحواذ

وتفصيلاً، كشفت بيانات نشرتها شركة «روتس» المتخصصة في أبحاث النقل الجوي التجاري، أن ثماني شركات طيران عالمية تشغّل حالياً الطائرة «العملاقة» من طراز «إيرباص A380»، استناداً إلى البيانات في نهاية مايو 2023، والتي وفرت مجتمعة نحو 3.2 ملايين مقعد خلال الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن شركة طيران الإمارات، استحوذت على نحو 72% من إجمالي السعة المتاحة لتلك الطائرات التي تعد الأكبر لنقل الركاب في العالم بـ2.3 مليون مقعد عبر نحو 4500 رحلة، فيما جاءت الخطوط الجوية البريطانية في المرتبة الثانية بـ245 ألف مقعد، لتحل الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الثالثة بـ229 ألف مقعد.

تجاوز العدد

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن أحدث الأرقام تظهر أن السعة المقعدية الإجمالية لأسطول «طيران الإمارات» لطائرة «A380» التي تتخذ من دبي مقراً لها، قد تجاوزت العدد الإجمالي المتاح في مايو 2019 قبل جائحة «كورونا».

وبيّنت أن مطار دبي الدولي تصدر قائمة المطارات العالمية من حيث عدد الرحلات والسعة المقعدية لتلك «الطائرة العملاقة»، موضحة أنه في الإجمال كان هناك أكثر من 1.1 مليون مقعد على الرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي لهذه الطائرة خلال مايو 2023، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.3%، مقارنة بمايو 2019؛ أي قبل الجائحة.

تصدر

ولفتت البيانات إلى أنه بالنظر إلى أكبر المسارات الجوية لتلك الطائرة، احتل مطار دبي الدولي المراكز الستة الأولى على التوالي من حيث السعة المقعدية لطائرة «A380» خلال مايو 2023، وثمانية من أصل أكبر 10 مسارات جوية على الصعيد العالمي.

وتُظهر بيانات الجداول الزمنية أن مسار دبي ولندن هيثرو، استحوذ على جزء من السعة المقعدية المتاحة لهذه الطائرة بإجمالي أكثر من 205 آلاف مقعد خلال مايو الماضي. ووفقاً للبيانات فإن جميع المطارات الأخرى في المراكز الـ10 الأولى، شهدت انخفاضاً في السعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، باستثناء جوهانسبرغ الذي ارتفع بنسبة 99% تقريباً، بفضل الخدمة اليومية المزدوجة لـ«طيران الإمارات»، والخطوط الجوية البريطانية.

ارتفاع

وأوضحت البيانات أن إجمالي سعة «طائرة A380» المتاحة في جميع أنحاء العالم، يتجاوز حالياً 3.2 ملايين مقعد شهري، على الرغم من أن الرقم يمثل انخفاضاً بنحو 31% عن مستويات ما قبل الوباء. وأشارت أنه مع ذلك، سترتفع السعة أكثر في يونيو ويوليو، حيث تستعد مزيد من شركات الطيران لإعادة الطائرة إلى الخدمة التجارية.

«الناقلة» تشغّل «A380» لخدمة بالي

بدأت «طيران الإمارات» تشغيل طائرتها العملاقة «إيرباص A380» لخدمة بالي، اعتباراً من أمس، ما يمثل علامة فارقة في تاريخ الطيران الإندونيسي كأول رحلة تجارية مجدولة لهذه الطائرة إلى البلاد.

وقال نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، في «طيران الإمارات»، أورهان عباس: «متحمسون للغاية لوصول طائرتنا الأيقونية (A380) إلى بالي، حيث كان هذا نتيجة أشهر من التخطيط الدقيق والتنفيذ»، مشيراً إلى أن «بدء عمليات الناقلة لطائرة A380 في إندونيسيا، هو أيضاً امتداد لالتزامنا الطويل الأمد بهذه السوق، وشهادة للشراكة القوية التي نتمتع بها مع مطار دنباسار الدولي والسلطات المحلية».

وأضاف عباس: «نتطلع إلى تقديم أفضل الخدمات التي تتيحها طائرة A380 لمتعاملينا الذين يسافرون من وإلى مطار دنباسار، بينما نخدم في الوقت نفسه، الطلب المتزايد على السفر الدولي».

من جهته قال مدير «طيران الإمارات» الإقليمي في إندونيسيا، محمد العطار: إن «تشغيل طائرة A380 على الرحلات إلى مطار دنباسار سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد للمتعاملين، ويسعدنا تحقيق هذا الإنجاز الذي سيعزز بشكل كبير عملياتنا في إندونيسيا، فضلاً عن الخطط التجارية المستقبلية لهذه السوق».

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من أصل أكبر 10 مسارات جوية لـ«A380» يستحوذ عليها مطار دبي.