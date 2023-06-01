أحمد بن سعيد: "فلاي دبي" غيرت مفهوم السفر في المنطقة

تحتفل فلاي دبي ​اليوم بمرور 14 عامًا على انطلاقتها. ففي الاول من ​ يونيو ​ من العام 2009، رحبت الشركة بأول مسافريها على متن رحلتها الافتتاحية FZ 157 من دبي إلى بيروت. منذ ذلك الحين، كانت فلاي دبي السباقة في مفهومها المبتكر للسفر من خلال تمكين الناس ​ من السفر اكثر وإلى المزيد من الأماكن حول العالم.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ احمد بن سعيد الرئيس الاعلى لفلاي دبي:«في مثل هذا اليوم وقبل 14 عاما انطلقت اولى رحلات فلاي دبي وغيرت مفهوم السفر في المنطقة. حققت الناقلة عبر السنوات الماضية انجازات ونجاحات كبيرة في سماء دبي لتصبح اليوم لاعبا محوريا في التنمية الاقتصادية وقطاع الطيران. كانت الناقلة سباقة في فتح الاسواق غير المخدومة وربطها بدبي وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف الشعوب والثقافات».

وأضاف: «أثبتت فلاي دبي قدرتها على التكيف والادارة الحكيمة خلال التحديات بفضل الكفاءة التشغيلية العالية وانموذج العمل القوي.تجلى ذلك اكثر خلال وقت الجائحة حيث حافظت على كواردها واستمرت في توسيع شبكتها مما مكنها من العودة سريعا للعمل وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. حققت الناقلة كل ذلك معتمدة على مواردها الذاتية فقط. نهنئ فلاي دبي بعيدها الرابع عشر ونثمن جهود فريق العمل ونتمنى للناقلة مزيدا من التفوق والنجاح وفق رؤية قيادتنا الحكيمة.»