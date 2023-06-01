«رابيد» تحتفي بعامها الأول في دبي مع نمو بمعدل 4 أضعاف بعدد موظفيها

أعلنت شركة «رابيد» العالمية المتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، عن تحقيق نمو بمعدل أربعة أضعاف في عدد موظفيها منذ انطلاق عملياتها في مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يعكس مكانة المركز الرائدة، باعتباره وجهة جاذبة للمواهب في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وفي إطار احتفالها بحلول الذكرى السنوية الأولى لوجودها في دبي، أعلنت الشركة عن إحرازها معدلات نمو استثنائية بواقع أربعة أضعاف في عدد قوتها العاملة من 15 موظفاً إلى 70 موظفاً، لينسجم هذا الإنجاز مع استعداد شركة التكنولوجيا المالية لمرحلة جديدة من النمو في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل، مؤكدةً بذلك قدرتها على جذب أفضل المواهب العالمية إلى دبي. وقال المؤسس المُشارك والرئيس التنفيذي لشركة «رابيد»، أريك شيلتمان: «أكدنا خلال عامنا الأول في دبي، وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، التزامنا بالابتكار، وقدرتنا على تطوير أكثر منصات التكنولوجيا المالية العالمية تطوراً في العالم، فيما يعكس نمو شركتنا خلال عامها الأول في المركز، احتضان المنطقة لإمكانات كبيرة غير مستغلة».

وأضاف: «تتمثل مهمتنا ببساطة في تزويد الشركات من مختلف الأحجام بتجارب سلسة في مجال التكنولوجيا المالية، تدعم توسعها محلياً ودولياً. ومع سعينا إلى التوسع ضمن دبي وخارجها، سنواصل العمل على توفير أدوات التكنولوجيا المالية التي تحتاجها أي شركة لتصل إلى العالمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «نهنئ (رابيد) بمناسبة مرور عام على وجودها في دبي، مثمنين جهودها المتواصلة في استقطاب المزيد من المواهب إلى الإمارة، والإسهام برسم مستقبل القطاع المالي، انطلاقاً من مقرها في مركز دبي المالي العالمي».

وأضاف: «يمتلك المركز قاعدة قوية من الشركات العاملة في القطاع المالي والابتكار تفوق 1369 شركة نشطة، حيث تم تحقيق ارتفاع سنوي بلغ 22% مقارنة بعام 2021، ما يجعله القطاع الأكثر نمواً ضمن القطاعات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، ويسرنا أن نرى معدلات نمو إيجابية يتم تحقيقها من قبل شركات التكنولوجيا المالية على غرار (رابيد)، تماشياً مع النمو المسجل ضمن منظومة المركز لشركات التكنولوجيا المالية».