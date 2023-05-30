بيع بنتهاوس بـ 220 مليون درهم في نخلة جميرا

أعلنت «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال»، الثلاثاء أنها أبرمت صفقة لأغلى بنتهاوس على الإطلاق في نخلة جميرا مقابل 220 مليون درهم.

ويتكون البنتهاوس من أربعة طوابق في نخلة جميرا، ويقع في الطابق العلوي من المشروع

ويمتد على مساحة مبنية تبلغ 33406 قدمًا مربعة. ويضم العقار مسبحًا لا متناهيًا بزاوية 360 درجة ويوفر إطلالات على نخلة جميرا وبرج العرب وعين دبي.

ويحوي البنتهاوس على حديقة داخلية بمساحة 200 متر من أربعة طوابق وتراس على السطح مع إطلالات 360 درجة.