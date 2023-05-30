أنباء عن تعثر مفاوضات تجديد العقد بين شركتي الاتصالات في الدولة و«بي إن سبورتس»

تواردت أنباء عن تعثر المفاوضات المتعلقة بتجديد العقد بين شركتي الاتصالات في الإمارات و«مجموعة بي إن سبورتس».

وفي هذا السياق، تلقى العديد من المتعاملين مع الشركتين، رسائل نصية تفيد بإمكانية توقف خدمات قنوات «بي إن سبورتس»، مما أثار العديد من التساؤلات بين المشتركين حول الخدمة.

وتوحي الأنباء الواردة أن المفاوضات التي تجري حالياً بين شركتي الاتصالات و«بي إن سبورتس» بشأن تجديد العقد لفترة أخرى لا تسير بالشكل المرغوب.

ومن الواضح أن العقبات الرئيسية تكمن في قيمة الاتفاق التجاري المبالغ فيه من قبل «مجموعة بي إن سبورتس» للتجديد للفترة المقبلة، ويبدو أن شركتي الاتصالات في الإمارات ترفضها، بينما ينتظر أن يتم حسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، ما دفع شركتي الاتصالات للتحضير لبدائل أخرى من المحتوى الترفيهي والرياضي للمتعاملين معها، حال تعثر المفاوضات.