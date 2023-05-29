«بيوت» يرصد المناطق السكنية الأكثر طلباً من الشباب في دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، قائمة بأكثر المناطق السكنية في دبي طلباً بحسب العمر، وتحديداً للفئة العمرية بين 18 و34 عاماً.

وجاء في التقرير: «عادةً ما تشمل الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، الشباب وبعض المتزوجين حديثاً، والأغلبية العظمى منهم لايزالون على مقاعد الدراسة، أو من الموظفين».

«18 و24 عاماً»

وبحسب التقرير، تتميز «قرية جميرا الدائرية» بكونها واحدة من أكثر المناطق السكنية طلباً للشقق بالنسبة للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.

وتتوافر خيارات عدة للإيجار في المنطقة، في وقت يبلغ فيه متوسط إيجار الشقة السكنية من فئة «استوديو» 39 ألف درهم سنوياً، ومن فئة غرفة وصالة 58 ألف درهم سنوياً.

تأتي منطقة «أبراج بحيرات جميرا» في مركز متقدم ضمن قائمة أكثر المناطق السكنية طلباً في دبي، لفئة الشباب.

ويبلغ متوسط إيجار شقة سكنية من فئة «استوديو» في المنطقة نحو 55 ألف درهم سنوياً، ولشقة من فئة غرفة وصالة نحو 76 ألف درهم سنوياً.

بدورها، تُعد منطقة «شارع الشيخ زايد»، إحدى أكثر المناطق السكنية طلباً من قبل فئة الشباب.

وبحسب التقرير، فإنه يمكن العثور على خيارات شقق بأسعار تنافسية، إذ يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من فئة «استوديو» 43 ألف درهم سنوياً، ولشقة من فئة غرفة وصالة 86 ألف درهم.

من جهتها، تُعد منطقة مرسى دبي أو «دبي مارينا» من بين أفضل المناطق البحرية في دبي، ومن ضمن المناطق المفضلة لمختلف الفئات العمرية، لما تتضمنه من مجموعة فاخرة ومتنوّعة من العقارات السكنية ذات الإطلالات البحرية الخلابة.

وتوفر هذه المنطقة «استوديو» للإيجار بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 68 ألف درهم سنوياً، وشققاً من فئة غرفة وصالة بقيمة 103 آلاف درهم.

«25 و34 عاماً»

كما رصد تقرير «بيوت»، المناطق الأكثر طلباً بالنسبة للفئة العمرية بين 25 و34 عاماً، لافتاً إلى أنها فئة تتألف من الشباب المقبلين على الزواج أو المتزوجين، وأكثرهم من الموظفين أو الأفراد الراغبين في البحث عن عمل بدبي.

ووفقاً للتقرير، فقد كانت منطقة «واحة دبي للسيليكون» أكثر المناطق السكنية طلباً للشقق للفئة العمرية بين 25 و34 عاماً، تليها البرشاء، ثم «وسط مدينة دبي».

وتابع التقرير: «يبحث الأفراد من هذه الفئة العمرية عن شقق أكبر مساحة تناسب متطلباتهم، حيث يمكن العثور على شقق من فئة غرفة وصالة في واحة دبي للسيليكون بمتوسط 43 ألف درهم سنوياً، إضافة إلى شقق من فئة غرفتين وصالة بمتوسط 64 ألف درهم سنوياً».

أما عقارات منطقة «البرشاء»، فتتميز بتوافر مساحات صغيرة وكبيرة، وبتصاميم تناسب الأفراد ضمن هذه الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً، إذ تتيح لهم فرصة الوصول الميّسر إلى أعمالهم في مختلف المناطق عبر «مترو دبي».

ووفقاً للتقرير، تتوافر في «البرشاء» خيارات سكنية لفئة غرفة وصالة بمتوسط يبلغ 56 ألف درهم سنوياً، ولفئة غرفتين وصالة بمتوسط 78 ألف درهم سنوياً.

وذكر التقرير أن الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً، تُشكل الفئة الكبرى من سكان منطقة «وسط مدينة دبي»، نظراً لأن أغلبية الأفراد من هذه الفئة العمرية يفضلون العيش في مناطق سكن فاخرة وعصرية.

ويمكن الاختيار من بين خيارات عدة، إذ توفر المنطقة شققاً من غرفة وصالة بمتوسط 128 ألف درهم سنوياً، وشققاً من غرفتين وصالة بمتوسط 240 ألف درهم سنوياً.

• عقارات منطقة «البرشاء» تتيح للمستأجرين الشباب فرصة الوصول الميّسر إلى أعمالهم في مختلف المناطق عبر «مترو دبي».