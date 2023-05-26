«دي بي ورلد» تطلق منصة إلكترونية لمتابعة حالة سفن الشحن في جدة

أطلقت منصة «كارجوس كوميونيتي» من مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، لوحة بيانات جديدة لخطوط الشحن من محطة الشركة في جدة، بهدف التحول الرقمي الكامل لتجربة المتعاملين، حيث أصبح نظام «كارجوس» الآن أحد أكثر أنظمة مجتمعات الموانئ تقدماً في السعودية، الأمر الذي يتيح لخطوط الشحن الاطلاع الفوري على تحديثات الحالة لأي سفينة مسجلة خارجة من المحطة أو قادمة إليها، بطريقة مبسطة وسلسة وفعالة من حيث الكلفة.

وأفادت «دي بي ورلد» في بيان، أمس، بأن النظام يشتمل على ميزات إدارة الحاويات التي توفر للمستخدمين إمكانية التحقق من أوضاع حاوياتهم، وتحديث المعلومات المتعلقة بالإيقاف والحجز والتخليص.

وقبل إطلاق لوحة البيانات الجديدة، كان ينبغي على خطوط الشحن التواصل مع فرق التخطيط في المحطات للحصول على معلومات حول السفن النشطة والتقديرات حول مواعيد إنجاز العمل.

وكانت هذه العملية اليدوية تتسبب بحدوث تأخير في التخطيط للمرحلة التالية من الأنشطة والمتابعة لدى خطوط الشحن.

من جهة أخرى، خفضت «دي بي ورلد» انبعاثات الكربون المباشرة من عملياتها العالمية بنسبة 5% العام الماضي، وفقاً لتقريرها الأخير الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس تقدمها نحو هدفها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

وأكد التقرير، الذي نُشر أمس، مدى التزام المجموعة بممارسات الأعمال المستدامة، مشيراً إلى أن «دي بي ورلد» عززت خلال عام 2022 الإطار الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وأطلقت مجلس الاستدامة التنفيذي.