العلامة التجارية لـ"طيران الإمارات" الأعلى قيمة في العالم خارج أميركا

حلت "طيران الإمارات"، في المركز الرابع في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة لشركات الطيران في العالم، والأول على مستوى الناقلات الجوية خارج السوق الأميركية، وفقاً لتحديث صادر عن "براند فاينانس" للاستشارات.

وذكرت الشركة في تقرير تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، أن قيمة العلامة التجارية لـ"طيران الإمارات" ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 5.1 مليار دولار أميركي)، (نحو 18.7 مليار درهم) مشيرة إلى أن العلامة التجارية للناقلة الإماراتية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط، وفي المركز الرابع على مستوى العالم بعد 3 شركات طيران أميركية.

وأشارت إلى أن شركة دلتا للطيران حلت في المركز الأول باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لشركات الطيران في العالم تليها الخطوط الجوية الأميركية، وشركة يونايتد في المركز الثالث، وجميعها شركات طيران تعمل في أميركا التي تعتبر أكبر سوق للنقل الجوي في العالم.

يشار إلى أن مجموعة الإمارات قد أعلنت أخيراً تحقيقها أرباحاً قياسية قدرها 10.9 مليارات درهم خلال السنة المالية 2022 – 2023 المنتهية في مارس الماضي، وبلغت إيرادات المجموعة 119.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 81% عن نتائج السنة السابقة. وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 42.5 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق بزيادة نسبتها 65% عن السنة السابقة ويرجع ذلك أساساً إلى الطلب القوي عبر جميع أقسام الأعمال والأسواق.