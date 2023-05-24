إنجاز أكبر صفقة فردية لشراء شهادات الطاقة النظيفة

أعلنت «شركة مياه وكهرباء الإمارات»، وشركة «زيرو تو» المتخصصة في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية في أبوظبي، عن إنجاز أكبر صفقة فرديّة من نوعها لشراء شهادات الطاقة النظيفة حتى الآن، والتي تغطي 7.3 ملايين ميغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة.

ووقع اتفاقية شراء الطاقة النظيفة كل من الرئيس التنفيذي لشركة «زيرو تو»، أحمد الهاملي، والرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي.

وأفاد بيان بأن «زيرو تو» اشترت شهادات الطاقة النظيفة من خلال مشاركتها في مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة الذي أطلقته شركة مياه وكهرباء الإمارات في وقت سابق من العام الجاري، حيث تعدُّ هذه الصفقة أكبر عملية شراء فرديّة لشهادات الطاقة النظيفة حتى الآن، والأولى من نوعها في قطاع البنية التحتية للأصول الرقمية.

وبموجب الاتفاقية، ستزود «مياه وكهرباء الإمارات» شركة «زيرو تو» بالطاقة النظيفة لإزالة الكربون من عملياتها التشغيلية، ودعم تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي: «يعدُّ تزويدنا للطاقة النظيفة لشركة (زيرو تو) فرصة فريدة لتسريع مساعي خطة انتقال الطاقة في الدولة، وإزالة الكربون من مختلف القطاعات بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

وأضاف: «يسرُّنا الإعلان عن عقد هذه الشراكة الأولى من نوعها مع قطاع البنية التحتية للأصول الرقمية، والتي تمثل أكبر عملية شراء فرديّة من نوعها لشهادات الطاقة النظيفة على الإطلاق حتى الآن».