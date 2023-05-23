بيع أغلى "بنتهاوس" في مرسى العرب بدبي بقيمة 420 مليون درهم

أعلنت شركة وساطة العقارات الفاخرة لوكسابيتات سوثبيز إنترناشيونال، اليوم عن بيع أغلى بنتهاوس في مرسى العرب مقابل 420 مليون درهم، أو ما يقابل 17000 درهم للقدم المربع.

وسجلت دبي بذلك رقما قياسيا جديداً لبيع وحدة عقارية من نوع بنتهاوس بهذه القيمة لتتفوق على الرقم السابق الذي كان 410 مليون درهم، في منارة بولغري بجزيرة جميرا باي، في فبراير 2023.

ويقع بنتهاوس مرسى العرب في فندق مرسى العرب، ويحتل أعلى طابق، ويمتد على مساحة رائعة تبلغ 24628 قدما مربعا ويتميز ببركة سباحة خاصة وإطلالات محيطية بزاوية 360 درجة على دبي.

ويستفيد السكن من قربه من مرسى اليخوت الفاخرة المشيد حديثًا، مما يعزز تجربة الرفاهية التي لا مثيل لها.

وسيضم فندق مرسى العرب 386 غرفة وجناحًا، و 4 بنتهاوس، بالإضافة إلى 83 جناحًا للشقق الفندقية الفاخرة وسط حدائق خاصة وفيرة.