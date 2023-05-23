دبي تشهد اليوم 4 معارض عالمية متخصصة

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، فعاليات أربعة معارض متخصصة هي: «الفنادق»، و«الترفيه»، و«إندكس»، و«ووركسبيس»، ما يتيح للزوار التعرف على صورة أشمل حول توجهات قطاعي «التصميم» و«الضيافة» العالميين تحت سقف واحد.

وأفادت شركة «دي إم جي إيفنتس» الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بأن «معرض الفنادق» في دبي، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينطلق اليوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي، لاستعراض أحدث الابتكارات والتوجّهات والفرص المتاحة في قطاع الفنادق المزدهر في منطقة الخليج العربي، في وقت يتوقع فيه أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 13 ألف شخص من أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن يحتضن «معرض الفنادق» سلسلة فعاليات، بما في ذلك معارض وجلسات حوارية وعروض تقديمية رئيسة لأكثر من 100 خبير في القطاع ضمن فعاليات رئيسة هي: «منتدى قيادة الضيافة»، و«قمة الجهات الفاعلة في مجال المأكولات والمشروبات»، و«مؤتمر هايتك دبي»، و«المؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في منطقة الشرق الأوسط»، و«ملتقى أخصائيي التدبير المنزلي في الإمارات».

وقالت نائبة رئيس التصميم والضيافة في «دي إم جي إيفنتس»، إيلين أوكونيل: «يهدف معرض الفنادق إلى تعزيز أداء سوق الفنادق في دول الخليج العربي، حيث يجمع الجهات المعنية الرئيسة، ويرفع مستويات التعاون بينها للارتقاء بالنمو والابتكار. وتقدّم فعالية العام الجاري فرصة استثنائية للمتخصصين في القطاع لاستكشاف إمكانات وفرص جديدة، وإقامة علاقات تعاون مثمرة واكتساب مزايا تنافسية».

وبحسب «دي إم جي إيفنتس»، سينطلق اليوم كذلك، بالتزامن مع «معرض الفنادق»، حدث آخر يتمثل في «معرض الترفيه» المتخصص بقطاع اللياقة البدنية والـ«سبا»، والنوادي الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، ليجمع المالكين والمشغّلين مع موزعي وموردي التجهيزات، كما يضم مساحات مخصصة للرياضة واللياقة البدنية والسبا والعافية والاستجمام والمغامرة.

كما كشفت «دي إم جي إيفنتس»، انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «إندكس»، الملتقى الأبرز لقطاعي التصميم الداخلي والتجهيزات، اليوم، على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام فعاليات المعرض بين 23 و25 من مايو الجاري، ويستضيف خلالها أكثر من 400 جهة عارضة.

وتوقعت أوكونيل، زيادة عدد الزوار بنسبة 30%، مقارنة مع السنة الماضية، لافتة إلى أنه تم تأكيد زيادة بنسبة 34% في عدد الشركات العارضة.

كما ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي، معرض «ووركسبيس»، تزامناً مع معرض «إندكس»، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي ترتقي بتجربة الموظفين.

وتقام على هامش الفعاليتين أربعة مؤتمرات رئيسة خاصة تشمل: «إندكس ديزاين توكس»، و«منتدى ريادة التجزئة»، و«قمة الأرضيات والأسطح»، و«قمة ووركسبيس».

وتغطي فعالية «إندكس ديزاين توكس» موضوعات مثل تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتصميم وتطور عالم «ميتافيرس» في مجال التصميم.