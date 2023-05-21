«فوربس»: 9 مليارديرات يقيمون في دولة الإمارات

نشرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» تقريراً رصدت فيه قائمة ضمت تسعة من أصحاب المليارات يقيمون جميعاً في دولة الإمارات.

وقالت المجلة في أحدث تقرير لها: «هؤلاء تسعة من أصحاب المليارات لا ينحدرون من أصول عربية، لكنهم يرون في منطقة الشرق الأوسط موطناً لهم، في ما يبلغ مجموع ثرواتهم 35.6 مليار دولار، وفقاً لقائمة أثرياء فوربس لعام 2023. مع العلم أنهم يقيمون جميعاً في دولة الإمارات».



بافيل دوروف

وضمت قائمة «فوربس الشرق الأوسط»، كلاً من الملياردير بافيل دوروف، (38 عاماً) بصافي ثروة في عام 2023 تبلغ 11.5 مليار دولار

يُعد بافيل دوروف أصغر أثرياء الشرق الأوسط من المغتربين، والوحيد الذي جمع ثروته من العمل في قطاع التكنولوجيا. وبصافي ثروة قدرها نحو 11.5 مليار دولار، لا يعد دوروف أغنى الأثرياء المغتربين في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يفوق أغنى أثرياء العرب، ناصف ساويرس، البالغة ثروته 7.4 مليارات دولار.



ووفقاً لـ«فوربس»، ينحدر الملياردير العصامي من روسيا، وهو مؤسس ومالك تطبيق المراسلة الإلكتروني المجاني «تيليغرام» الذي يزيد عدد مستخدميه النشطين شهرياً على 700 مليون مستخدم حول العالم.



يوسف علي

يرأس يوسف علي (67 عاماً)، قطب التجزئة في الشرق الأوسط «مجموعة اللولو العالمية» التي تزيد إيراداتها على ثمانية مليارات دولار، وتتألف من 272 متجراً ومركز تسوق في منطقة الخليج وغيرها. وينحدر يوسف علي من قرية في ولاية كيرالا الواقعة جنوب الهند، وقد غادرها متوجهاً إلى إمارة أبوظبي في عام 1973 للانضمام إلى مشروع صغير يملكه قريبه لتوزيع البضائع. يبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو 5.3 مليارات دولار.



ميكي جاغتياني

يعد قطب تجارة التجزئة، ميكي جاغتياني (71 عاماً) أكبر الرابحين في القائمة، بعد أن زادت ثروته 1.9 مليار دولار منذ عام 2022. وقد عمل سائق سيارة أجرة في مدينة لندن قبل انتقاله إلى البحرين، وافتتاح متجر لبيع منتجات الأطفال في عام 1973، ثم ازدهرت أعماله لتتحول إلى مجموعة (Landmark Group)، ومقرها دبي.

تملك المجموعة 2200 متجر في 24 دولة في الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، ومنطقة جنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية. ويشغل أبناؤه الثلاثة مناصب إدارية في المجموعة، ويشرفون على أنشطتها المختلفة. يبلغ صافي الثروة لميكي جاغتياني في عام 2023 نحو 5.2 مليارات دولار.



رافي بيلاي

هاجر رافي بيلاي، هندي المولد وسليل العائلة الريفية، إلى السعودية بعد تعرض عمله في قطاع الإنشاءات في ولاية كيرالا مسقط رأسه للإفلاس. وبمساعدة من شريك محليٍ، بدأ بيلاي المقيم في دبي من جديد في عام 1978، وأسس مجموعة شركات (RP Group) لتحقق إيرادات بلغت 7.8 مليارات دولار في قطاع الإنشاءات. كما استثمر قطب قطاع الإنشاءات ثروته في موطنه، فاشترى حصصاً في مصارف وفنادق وعقارات. ويبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو 3.2 مليارات دولار.



صني فاركي

يرأس صني فاركي (66 عاماً) «مجموعة جيمس التعليمية» التي تعد أكبر مجموعة لإدارة المدارس لجميع المراحل التعليمية في العالم. وقد أصبحت شركة (​​CVC Capital Partners) شريكاً مهماً في «مجموعة جيمس التعليمية» الخاصة في عام 2019.

كما يدير نجلاه دينو وجاي المجموعة بوصفهما الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي على التوالي. في حين استحوذ سونيل مونجال، الذي ينتمي إلى الأسرة التي تشتهر بصناعة الدراجات النارية «مونجال»، على حصة أقلية في المجموعة.

يبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو ثلاثة مليارات دولار.



شمشير فايالي

يقيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة برجيل القابضة»، شمشير فاياليل، في أبوظبي. ويبلغ صافي الثروة في عام 2023 وفقاً لـ«فوربس» 2.2 مليار دولار.

تعزز صافي ثروته، منذ أكتوبر 2022، بعد إدراج «برجيل القابضة»، المجموعة التي تتألف من شبكة مستشفيات وعيادات وصيدليات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولد في ولاية كيرالا الهندية لعائلة تدير أعمالها الخاصة، ثم هاجر إلى منطقة الشرق الأوسط بعد إنهاء دراسته في مجال الطب، وعمله كطبيب أشعة في مستشفى محلي.

تملك مجموعته القابضة اليوم 39 مستشفى ومركزاً طبياً في دولة الإمارات وعُمان. وهو عضو في جمعية الإمارات الطبية، واللجنة الاستشارية لكلية الطب في جامعة الشارقة.



تاكسين شيناواترا

يتخذ رئيس وزراء تايلاند السابق، تاكسين شيناواترا (73 عاماً) من إمارة دبي موطناً منذ أكثر من عقد من الزمن. ويبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار.

يملك حصة أغلبية في شركة (SC Asset) إلى جانب استثمارات أخرى.

يستثمر تاكسين في شركتي رعاية صحية ناشئتين مقرهما المملكة المتحدة، هما (DnaNudge) و(Owlstone Medical).



بي إن سي مينون

تمتد أنشطة «شوبا» العقارية، التي يملكها بي إن سي مينون، في دولة الإمارات وقطر وعمان، ودول الخليج الأخرى. ويبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو 1.6 مليار دولار.

غادر مطور العقارات العصامي ولاية كيرالا الهندية متجهاً إلى عُمان في عام 1976 لتأسيس مشروع ديكور داخلي مع شريكه. وعندما استشرف فرصة في قطاع العقارات في موطنه الأم، أسس (Sobha Developers) التي تحمل اسم زوجته في مدينة بنغالور في عام 1995.

واليوم، يدير نجله رافي، المهندس وخريج جامعة بوردو (Sobha Developers) بينما يقيم مينون في دبي.



ساكيت بورمان

يقيم ساكيت بورمان (46 عاماً) في دبي، وهو ابن الجيل الخامس من أجيال عائلة بورمان العريقة التي أسست شركة «دابر»، رابع أكبر شركات السلع الاستهلاكية في الهند. فيما ورث حصة أقلية ومقعداً في مجلس إدارة شركة دابر عن والده سيدهارث بورمان الذي توفي في عام 2015. وتتضمن ممتلكاته الأخرى استثمارات عقارية ومالية. تولى في أغسطس/ آب 2022 منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دابر». ويبلغ صافي الثروة في عام 2023 نحو 1.5 مليار دولار.