«الدار للاستثمار العقاري» تصدر صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون دولار

نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري في جمع 500 مليون دولار عبر إصدار أول صكوك خضراء.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنه تم تحديد معدل ربح الصكوك لأجل 10 سنوات عند 4.875%، وهو من بين أقل معدلات الربح لأي إصدار شركة في عام 2023.

وأضافت أنه بناء على ذلك ستكون تكلفة التمويل الفعلية لـ«الدار للاستثمار العقاري»، أقل بكثير من متوسط السوق نتيجة لاستراتيجية التحوط الاستباقية الناجحة التي تم تنفيذها في عامي 2021 و2022، عندما كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة جداً.

وستقلل عقود المقايضات المستقبلية التي نفذتها الشركة، معدل الربح الفعلي للإصدار إلى 3.85%.

وجاء إصدار الصكوك بعد اجتماعات ترويجية ناجحة مع مستثمرين عالميين، ما أثمر تجاوز الطلب عليها حجم المعروض بواقع أربع مرات، وسط إقبال كبير من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 2.3 مليار دولار.

وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة الدار العقارية الذي يوجه استثمارات الشركة في مشروعات خضراء، مثل المباني الخضراء وتحديث الأصول القائمة، لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة والإدارة المستدامة للمياه.