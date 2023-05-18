"طيران الإمارات" تلغي رحلات الخرطوم حتى 31 أغسطس

أفادت شركة طيران الإمارات، اليوم، بأنه نظراً لتدهور الوضع بسبب الاضطرابات في السودان، تم إلغاء جميع رحلات الناقلة (EK733/EK734) من وإلى الخرطوم من 15 أبريل إلى 31 أغسطس.

وذكرت الشركة في بيان، بأن المسافرين إلى السودان على رحلات المتابعة مع "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، لن يتمكنوا من السفر من نقطة المغادرة حتى إشعار آخر.

وقالت إنه يجب على العملاء المتأثرين بهذا القرار الذين حجزوا مع وكلاء السفر، الاتصال بهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة، أو طلب استرداد الأموال.

وأوضحت أنه يمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع "طيران الإمارات" أن يقدموا طلباتهم عبر إكمال استمارة استرداد الأموال، أو الاتصال مع مكتبهم المحلي من أجل خيارات بديلة لإعادة الحجز.

وأكدت الناقلة أنها تراقب الوضع وتطوراته عن كثب في الخرطوم في ما يتعلق بتشغيل "طيران الإمارات"، على أن يتم الإعلان عن المستجدات في الوقت المناسب.

وللحصول على آخر التحديثات عن الرحلات، يُنصح العملاء بالتأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة إدارة الحجز.