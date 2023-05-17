"محمد بن راشد للابتكار" يفتح باب الانضمام إلى الدفعة الجديدة من برنامج مسرع الابتكار

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدفعة المقبلة من برنامج مسرّع الابتكار، حيث يمكن للمهتمين من المبتكرين ورواد الأعمال تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج ابتداء من تاريخ 15 مايو ا لجاري في حين من المقرر إقفال باب التقديم بتاريخ 13 يوليو المقبل.

ويتميز برنامج مسرّع الابتكار بتركيزه على الابتكار والتعاون بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ، ويقدم خدمات عالمية المستوى للشركات الأعضاء، كما يوفر التدريب لرواد الأعمال لتسريع نمو شركاتهم، ورفع قدراتها وكفاءتها، وتحقيق مقاييس الجودة، وإبراز القيمة المضافة.

وسيتولى صندوق محمد بن راشد للابتكار توفير الإرشاد والتوجيه للمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين في القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات والتي تشمل التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء.

وأكدت الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة النقبي، على السعي لدعم الشركات المبتكرة عبر تسهيل وصولها إلى الموارد التي تحتاجها، وتوفير الإرشاد والتوجيه للمبتكرين ورواد الأعمال، وتسهيل حصول شركاتهم على التمويل الذي تحتاجه في كل مرحلة من مراحل نموها بتكلفة معقولة، منذ تأسيسها وحتى مرحلة التوسع والنمو، بهدف تمكين هذه الشركات من تحقيق نمو مستدام وترك أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع.

وأضافت النقبي، أن برنامج مسرّع الابتكار ساهم في دعم بعض من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم ومساعدتها على تسريع مسارات نموها، مشيرة إلى أنه مع فتح باب الانتساب أمام دفعة جديدة من المبتكرين، يتطلع الصندوق قدماً للترحيب بالجيل الجديد من رواد الأعمال للانضمام إلى شبكته المتنامية.

ونوهت إلى أن برنامج مسرّع الابتكار نجح منذ إطلاقه في العام 2018، في تقديم الدعم لأكثر من 112 شركة مبتكرة من 21 دولة حول العالم تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز في الوقت ذاته على رعاية وتنمية رواد الأعمال المحليين لتعزيز منظومة الابتكار الواسعة التي تتمتع بها الدولة في شتى المجالات.

ويوفر البرنامج للشركات الأعضاء فرصة فريدة تمكنها من التواصل مع عدد من أبرز اللاعبين في قطاعاتها والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق ورواد الأعمال الناجحين في المنطقة، بما يتيح لها اكتساب خبرات ورؤى قيمة، وتوسيع شبكة علاقاتها، وبناء شراكات جديدة.

يذكر أن برنامج مسرّع الابتكار أسهم في نجاح العديد من الشركات المبتكرة البارزة كشركة "فيروفاكس" (Verofax)، وهي منصة لإدارة وتتبع الأصول ودورة حياة الاستدامة، و"كليم" (klaim)، المنصة الوحيدة المتخصصة في تأمين المطالبات لمزودي خدمات الرعاية الصحية، و"رزق" (Rizk) منصة الخدمات حسب الطلب، و" ثروة" (Sarwa) منصة الخدمات الاستشارية المالية المستقلة عبر الإنترنت.

وقد كان لبرنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار دور هام وحيوي خلال الأعوام الماضية في تطوير مسيرة الشركات الأعضاء وقدرتها على النفاذ إلى السوق الإماراتية، وذلك من خلال تقديم الدعم لهذه الشركات عبر كامل سلسلة القيمة، وتزويدها بمعلومات ورؤى مفيدة حول القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يمكنها من تكييف عروضها بما يتماشى مع متطلبات قطاع الأعمال المحلي والإقليمي ويسهم في تلبية احتياجاته المتنامية.