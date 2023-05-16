"أدنوك للإمداد والخدمات" تحدد النطاق السعري لأسهمها

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح، وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إلى 2.01 درهم للسهم الواحد، مما يشير الى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليارات دولار إلى 4.05 مليارات دولار (نحو 14.7 مليار درهم إلى 14.9 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بيع 1.1 مليار سهم عادي، تمثل 15% من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار إلى 607 ملايين دولار (ما يعادل 2.21 مليار درهم إلى 2.23 مليار درهم).

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023، فيما من المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق الأول من يونيو 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

وتم تعيين شركة "موليس آند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسئولية محدودة" (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

كما تم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود"، و"جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي" كمديري الاكتتاب المشتركين ومدراء السجل المشتركين.

وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، و"أرقام كابيتال المحدودة"، وبنك "كريدي أجريكول للشركات والاستثمار"، والمجموعة المالية "هيرميس الإمارات المحدودة" (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات)، والدولية للأوراق المالية، و"سوسيتيه جنرال" بصفة مدراء السجل المشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، فيما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.