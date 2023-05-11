"مجموعة الإمارات" تضيف 17 ألف وظيفة في 12 شهرا

عززت طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال العام لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 20% إلى 102379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة.

وبنهاية السنة المالية الماضية بلغ إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات 85219 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 17 ألف وظيفة خلال سنتها المالية.

وتأتي هذه النتائج مع تحقيق المجموعة أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية. إذ سجلت كل من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.