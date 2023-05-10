مطار دبي أكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في العالم، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات التي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي، وصل إلى نحو 4.7 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى مزيد من الوجهات الدولية، مقارنة بمستويات العام الماضي.

وحلّ مطار "لندن هيثرو" في المركز الثاني مسجلاً أربعة ملايين مقعد مجدول، تلاه مطار أمستردام الهولندي بنحو 3.3 ملايين مقعد، ثم مطار "باريس شارل ديغول" في المركز الرابع بـ3.1 ملايين مقعد مجدول، وسنغافورة في المركز الخامس بنحو 3 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحلّ في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات "الدولية والمحلية" معاً، بعد مطار "هارتسفيلد أتلانتا" الأميركي، الذي سجل 5.2 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.4 ملايين معقد على الرحلات الدولية والمحلية ليحلّ في المركز الثالث، تلاه مطار "لندن هيثرو" في المركز الرابع بنحو 4.2 مقعد على الرحلات المحلية والدولية.