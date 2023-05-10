أبوالغيط: انفتاح الإمارات على العالم عزز نموها الاقتصادي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن «دولة الإمارات شهدت على مدار العقدين الماضيين انفتاحاً كبيراً على المجتمع الدولي، وهو ما أهلها لتحقيق نمو اقتصادي قوي».

وقال على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي بأبوظبي، إن هذا الملتقى يعد منصة مهمة وفرصة بالغة الأهمية لاطلاع المجتمع العربي ورجال الأعمال العرب على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي.

وأضاف أبوالغيط أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي ونقدي، كذلك تشريعات جاذبة بالإضافة إلى سيادة القوانين، مشيراً إلى أن وجود تشريعات قوية تحفظ الأموال المستثمرة وتؤمّن دخولها وخروجها سيساعد على تحقيق الأهداف المرجوة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الاستثمارات العربية البينية تشكل نحو 16 إلى 20% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية تبشر بتحسن وضع الاستثمار في المنطقة العربية في ظل استقرار التصنيفات الائتمانية لغالبية الدول العربية بعد جائحة «كوفيد-19».