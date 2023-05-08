دبي تعيد صناعة السفر في المنطقة إلى وضعها الطبيعي

شهد «سوق السفر العربي 2023» الذي اختتم فعالياته يوم الخميس الماضي في دبي، زيادة سنوية بنسبة 29% في عدد الحضور، وزيادة بنسبة 5% على نسخة عام 2019 من المعرض، ما قبل جائحة «كوفيد-19»، في مؤشر قوي على أن صناعة السفر في الشرق الأوسط عادت إلى وضعها الطبيعي وانتعاشها من جديد.

وسجل الحدث الذي نُظم بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين، حضور أكثر من 40 ألف شخص، من ضمنهم 30 ألف زائر، بزيادة سنوية نسبتها 29% في عدد الحضور، مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، وزيادة بنسبة 5% على نسخة عام 2019 من المعرض (ما قبل جائحة كوفيد-19)، ما يدل على نمو وانتعاش قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.

كما شهد «سوق السفر العربي 2023» مشاركة أكثر من 2100 شركة عارضة من 150 دولة، لاستكشاف كيف يمكن للصناعة أن تضمن السفر المستدام للأجيال المقبلة.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «أنا وجميع زملائي مسرورون للغاية لأن العديد من المهنيين والمتخصصين في قطاع السياحة تمكّنوا من الانضمام إلينا في دبي، للاحتفال بالنسخة 30 من المعرض، وتسليط الضوء على رحلة قطاعنا المستمرة، حيث تجاوزت أعداد المشاركين والزوار لنسخة العام الجاري، أرقام فترة ما قبل جائحة كورونا، وهو أمر مشجع للغاية، ومؤشر قوي على أن صناعة السفر في الشرق الأوسط عادت إلى وضعها الطبيعي وانتعاشها من جديد».

المعرض شهد حضور أكثر من 40 ألف شخص، و2100 عارض وممثل من 150 دولة.