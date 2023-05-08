صافي أرباح "ديوا" يرتفع 10.4% إلى 763 مليون درهم خلال الربع الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اليوم، عن نتائجها المالية الإجمالية للربع الأول من عام 2023، حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 5.44 مليارات درهم وأرباحاً صافية قدرها 763 مليون درهم بنمو نسبته 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الـ12 شهراً الماضية 27.7 مليار درهم وصافي الربح 8.1 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن زيادة الإيرادات السنوية للربع الأول بنسبة 7.3% جاءت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث ارتفع نمو الإيرادات الفصلية لخدمات الكهرباء بنسبة 7.2%، ولخدمات المياه بنسبة 7.0%، ولخدمات التبريد بنسبة 4.6% وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 11.2%.

وصل حجم الطلب على الطاقة خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 9.66 تيراوات ساعة مقارنة بـ9.17 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرها 5.3%.

وكان متوسط استهلاك المتعاملين من الطاقة خلال الربع الأول من عام 2023 أعلى من متوسط استهلاك الطاقة خلال نفس الفترة من عام 2022.

وخلال الربع الأول من عام 2023، بلغ الطلب على المياه 32.3 مليار غالون إمبريالي، مقارنة بـ30.4 مليار غالون في عام 2022، بزيادة قدرها 6.25%.

وكان متوسط استهلاك المتعاملين من المياه خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى من متوسط الاستهلاك في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى أكثر من 1.169 مليون متعاملاً، بزيادة 12بلغت أكثر من 12.2 ألف متعامل مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وأكثر من 51 ألف متعامل مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "تجاوزت نتائج الهيئة في الربع الأول من عام 2023 توقعاتنا، بما يعكس النمو القوي الذي تشهده إمارة دبي".

وأضاف: "نحن كلنا ثقة وتفاؤل بشأن أداء هيئة كهرباء ومياه دبي التشغيلي والمالي لعام 2023 وما بعده، حيث تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق عوائد مستدامة، واستدامة النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي لمساهمي الهيئة".