«موانئ أبوظبي» تكشف عن مشروع لتوسعة ميناء خليفة بـ 4 مليارات درهم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن خطط تنفيذ توسعة إضافية لميناء خليفة، لتشمل خدمات الأحواض الجافة.

وأوضحت المجموعة في بيان أنه بموجب هذه التوسعة، سيتمكن ميناء خليفة من توسيع نطاق الخدمات البحرية واللوجستية والملاحية من مناولة الحاويات والبضائع، لتشمل خدمات إصلاح وصيانة السفن، ما سيسهم في تقديم خدمات أفضل للمتعاملين الحاليين وجذب متعاملين جدد.

وأضافت أنه من هذا المنطلق، سيتمكن ميناء خليفة من تلبية الطلب المتنامي على تلك الخدمات من قِبل متعامليه الإقليميين والعالميين.

وشمل مشروع توسعة ميناء خليفة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي، وذلك باستثمار إجمالي وصل إلى أربعة مليارات درهم، ما أسهم في توسيع مساحة الميناء من 2.43 إلى 8.63 كيلومترات مربعة، في حين زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 إلى 12.5 كيلومتراً، وأصبح الميناء بفضل هذا المشروع يضم 21 رصيفاً، ويتمتع بالإمكانات اللازمة لتقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسة، ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم، وبقيمة تقدر بنحو 20.4 مليار درهم.

ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية، وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي، إن «إضافة خدمات الأحواض الجافة، تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق مزيد من النمو، وتعزيز قدراتنا التنافسية في السوق العالمية».

وأضاف: «متحمسون لإضافة الأحواض الجافة إلى باقة خدماتنا، حيث تعكس هذه التوسعة التزامنا المستمر بتلبية متطلبات متعاملينا، وتزويدهم بأنسب الحلول اللوجستية للإسهام في نجاح أعمالهم، كما ستسهم في ترسيخ مكانتنا التنافسية مركزاً تجارياً عالمياً تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة».