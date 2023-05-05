«ديوا» تتيح دفع الفواتير عبر «سامسونغ باي»

أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) خدمة الدفع عبر «سامسونغ باي» إلى الخيارات العديدة التي تتيحها للمتعاملين لسداد فواتيرهم بشكل مريح وآمن عبر قنوات رقمية مختلفة.

وتعتبر الهيئة أول جهة حكومية في دبي تعتمد هذه الخدمة ضمن قنواتها الرقمية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق «ديوا» الذكي على هواتف «سامسونغ».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تحرص على تعزيز ريادتها وتميزها على مستوى العالم في مسيرة التحوّل الرقمي، من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لتوفير خدماتها بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان.

وأضاف الطاير في بيان للهيئة، أمس: «نعمل على ترسيخ مكانة دبي بوصفها نموذجاً عالمياً يحتذى به في جودة الحياة وريادة الخدمات، وتحقيق مبادرة (دبي 10X)، ومبادرة (دبي الذكية) لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وسياسة (خدمات 360) لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومخصصة، تواكب توقعات المتعاملين».

وأشار إلى أن الهيئة توظف التقنيات الإحلالية لمواصلة الارتقاء بأدائها وتطوير بنيتها التحتية التقنية ومواكبة التغيّرات والمستجدات المتسارعة.

وتتيح الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لضمان تقديم خدمات آنية وسلسة ذات قيمة مضافة لكل المعنيين، وتوفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم، إلى جانب حماية البيئة وخفض البصمة الكربونية.

كما توفر العديد من القنوات الرقمية لإنجاز المعاملات على مدار الساعة.

يشار إلى أن نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة وصلت إلى 99% خلال العام الماضي، فيما سجلت 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية.