معرض إندكس دبي 2023 يسلط الضوء على أثر التكنولوجيا في تطور التصميم والتجزئة

تنطلق فعاليات معرض إندكس دبي 2023 - الفعالية التجارية الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع الديكور الداخلي والتجهيزات - في مركز دبي التجاري العالمي بين 23 و25 مايو الحالي ويستضيف المعرض مؤتمران رئيسيان لتسليط الضوء على أثر التكنولوجيا في تطور قطاعات الهندسة المعمارية والتصميم والتجزئة.

وتشهد فعالية ديزاين توكس ومنتدى قادة التجزئة مشاركة مجموعة من الخبراء الذين يقودون مستقبل تلك القطاعات، حيث يساهم الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والدراسات التحليلية للبيانات والتجارة الإلكترونية في تحقيق التحول في جميع جوانب القطاعات، بما فيها رعاية المواهب والتوظيف والخدمات اللوجستية وعمليات التصميم ومشاركة العملاء وإدارة المخزون.

وقالت إيلين أوكونيل نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض إندكس دبي 2023.. أن إندكس تستضيف سلسلة من الحوارات المفتوحة والحية، حيث يمكن للوفود الاستفادة من الرؤى الملهمة لأبرز رواد القطاعات، بمن فيهم المهندسين المعماريين المشهورين في المنطقة والمفكرين المبدعين والمشغلين الرائدين في قطاع التجزئة.

وتحتضن فعالية إندكس ديزاين توكس برعاية جيبيريت وكوسينتينو وبريستو وكوهلر، التي تسلط الضوء على أثر التكنولوجيا في عملية التحول، ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تطوير آليات التصميم، إذ يرتقي بالإبداع إلى مستوياتٍ أخرى ليعيد رسم ملامح المساحات المادية والرقمية.

وتتناول الفعالية دور قطاع التصميم في المساعدة على تحقيق أهداف الاستدامة، وهي مسألة مهمة للغاية لاستمرارية وسمعة القطاع، وفقاً لإسراء ليمنز، رئيسة منصة ديزاين توكس.

وتضم فعالية ديزاين توكس مجموعة من الجلسات المتخصصة لاستكشاف سُبل إلهام الشباب الإماراتي الموهوب في قطاع التصميم، بالإضافة إلى عرض أفضل 10 مشاريع في مسابقة إندكس للطلاب، والتي شهدت فوز بعض المواهب الشابة ببرامج تدريب داخلي في دور التصميم الرائدة في المنطقة.

ويحتضن إندكس هذا العام قمة الأحجار والأسطح الجديدة برعاية ايشيان بينتس برجر، حيث تسلط الضوء على الدور المهم للأحجار والأسطح والطلاء في الهندسة المعمارية والتصاميم المعاصرة. كما تركز القمة على مجموعة من المواضيع الرئيسية، بما فيها إيجابيات وسلبيات الأرضية الخشبية مقارنة ببلاط الفينيل الفاخر، وتطبيقات الأحجار والأسطح في التصميم الداخلي، والتوجهات الحالية لتصاميم الأسطح.

كما يسلط منتدى قادة التجزئة الضوء على التوجهات الحالية للمستهلكين والاستراتيجيات اللوجستية وتقنيات الشراء، وذلك بهدف مساعدة رواد القطاع على تطوير أساليب عملهم وزيادة أرباحهم.

ويشهد المنتدى مشاركة أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع في حوارات ونقاشات حول التوجهات الحالية للأثاث وتصاميم التجزئة لمتاجر المفروشات، بالإضافة إلى دور التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية في تعزيز المبيعات وتجربة العملاء وولائهم على المدى الطويل.