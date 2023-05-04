صافي أرباح «تيكوم» يرتفع 34 % إلى 255 مليون درهم خلال الربع الأول

أعلنت «مجموعة تيكوم» المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2023 المنتهي في 31 من مارس 2023.

وحقّقت المجموعة أداء مالياً وتشغيلياً قوياً، مسجّلة زيادة في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 514 مليون درهم، وزيادة بنسبة 34% في صافي الأرباح، مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 255 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «تؤكد النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول نجاح استراتيجيتنا بعيدة الأمد للنمو، والثقة الراسخة لدى الشركات العالمية والإقليمية بإمارة دبي ومنظومتها المتكاملة والمزدهرة للأعمال والاستثمارات. ويعكس النمو المستمر في معدلات الإشغال استمرار الطلب على أصولنا المتخصصة عالية الجودة والمرونة، كما يؤكد مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات».

وأضاف: «نتمتع اليوم بوضع قوي وأسس صلبة لمواصلة الاستفادة من الازدهار الملحوظ في سوق العقارات بدبي».

وتابع: «تبقى نظرتنا إيجابية للفترة المتبقية من العام، خصوصاً في ظل توقعات بارتفاع أسعار الإيجارات واستمرار النمو في مستويات الإشغال، فضلاً عن البيئة الداعمة للأعمال التي توفرها دبي للشركات العالمية من جميع الأحجام ومختلف القطاعات. وسنواصل تركيز جهودنا على تعزيز القيمة لمساهمينا الكرام، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بأعمالنا».

ووفقاً للنتائج المالية، فقد وصلت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 514 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% إلى 399 مليون درهم، نتيجة نمو الإيرادات وانخفاض المصروفات التشغيلية.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 255 مليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الإيرادات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والنمو المستمر عبر كافة قطاعات الأعمال.

بدورها نمت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 359 مليون درهم؛ أي بزيادة قدرها 44%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، نتيجة لعمليات التحصيل القوية، واستمرار النسبة العالية للاحتفاظ بالمتعاملين.

وبحسب بيان «مجموعة تيكوم»، فقد أقرّ مساهمو المجموعة توزيعات أرباح بقيمة 200 مليون درهم، تم دفعها في أبريل 2023، وذلك بعد توزيع 200 مليون درهم في نوفمبر 2022، ما رفع إجمالي توزيعات الأرباح للنصف الثاني من عام 2022 إلى 400 مليون درهم.

وعملاً بسياسة توزيع الأرباح المقررة في نشرة الاكتتاب، أكدت «مجموعة تيكوم» أنها تلتزم بدفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً خلال السنوات الثلاث الأولى من إدراج أسهم الشركة في السوق، لافتة إلى أنه سيتم توزيع دفعة الأرباح التالية في سبتمبر 2023 للنصف الأول من العام الجاري، بعد الحصول على موافقة المساهمين.