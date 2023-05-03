«طيران الإمارات» تتوقع موسم سفر مزدحماً خلال الصيف

توقعت شركة «طيران الإمارات» موسماً مزدحماً للسفر خلال الصيف المقبل، اعتباراً من نهاية يونيو، مع معدلات إشغال كاملة على عدد كبير من الرحلات ضمن شبكة وجهاتها العالمية.

وذكرت الشركة في لقاء مع وسائل الإعلام، أمس، خلال مشاركتها في «سوق السفر العربي 2023»، أنها تشغّل حالياً 90% من سعتها المقعدية مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كورونا»، متوقعة أن تصل السعة إلى 95% بنهاية السنة المالية الجارية.

إلى ذلك، وقعت الناقلة ثلاث مذكرات تفاهم مع هيئات السياحة في إندونيسيا والمغرب وزيمبابوي.

«العملاقة»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن الناقلة تواصل تشغيل طائرتها العملاقة «إيرباص A380» لخدمة المزيد من الخطوط عبر شبكتها العالمية، في ظل استمرار الزخم بالطلب على السفر بعد جائحة «كور ونا».

وأوضح كاظم في لقاء مع وسائل الإعلام، أمس، على هامش مشاركة الشركة في «سوق السفر العربي 2023»، أن الناقلة تشغل حالياً 85 طائرة «A380» ضمن أسطولها، فيما يرتفع العدد إلى 90 طائرة في ذروة الطلب خلال فصل الصيف المقبل، ليصل إلى 95 طائرة بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل.

وبالنسبة للسعة المقعدية، أفاد كاظم بأن الشركة تشغل حالياً 90% من سعتها مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، متوقعاً أن تصل إلى 95% في نهاية السنة المالية الجارية. وأشار إلى أن عدد محطات طائرة «إيرباص A380»، سيرتفع من 43 محطة حالياً إلى 50 محطة بنهاية جدول الرحلات الصيفي.

مستويات قوية

وذكر كاظم أن الطلب على السفر لايزال يسجل مستويات قوية، متوقعاً أن يكون 2023 عام انتعاش قوي، ليتجاوز المستويات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، مؤكداً قوة الطلب على السفر إلى مختلف المحطات ضمن شبكة الناقلة الدولية في قارات العالم الست.

ولفت إلى الأداء القوي للسوق الأميركية، كاشفاً عن أن الناقلة تدرس حالياً إضافة المزيد من السعة إلى سوق أميركا الشمالية، وغيرها من الأسواق في مختلف أنحاء العالم، بالتوازي مع حجم الطلب المتوقع.

وقال إن هناك أسواقاً جديدة، لاتزال قيد الدراسة بالنسبة لـ«طيران الإمارات»، خصوصاً بالتزامن مع استلامها أولى الطائرات من طلبيتها لأسطول «إيرباص 350» خلال العام المقبل. وأشار إلى الطلب القوي للسفر من وإلى السوق الصينية، لاسيما مع استئناف الناقلة تشغيل رحلات بعد فتح الصين لحدودها، موضحاً أن الشركة تشغل 35 رحلة أسبوعية إلى الصين، تسجل معدلات إشغال قوية وكاملة.

ذروة السفر

وتوقع كاظم زيادة الطلب على السفر إلى مستويات كبيرة خلال فصل الصيف المقبل، حيث من المنتظر أن تبدأ ذروة السفر في نهاية يونيو، قائلاً: «نتوقع معدلات إشغال كاملة على جزء كبير من رحلاتنا خلال هذه الفترة، ولذلك ننصح بالحجز المبكر».

وأوضح أن «طيران الإمارات» تشغل 1.3 مليون مقعد في الأسبوع حالياً، لافتاً إلى أن هذا الرقم مستمر في الارتفاع مع دخول المزيد من الطائرات إلى الخدمة. وأضاف: «نشغل في الوقت الحالي نحو 3080 رحلة مغادرة على مستوى الشبكة أسبوعياً، أي أكثر من 440 رحلة يومياً للركاب ضمن شبكة (طيران الإمارات) العالمية».

تعاون

إلى ذلك، وقّعت «طيران الإمارات» ثلاث مذكرات تفاهم على هامش معرض سوق السفر العربي، مع كل من وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وهيئة السياحة في زيمبابوي، وذلك بهدف تعزيز حركة السفر إلى تلك الدول، وزيادة أعداد الزوار.

«أفضل ناقلة في العالم»

تُوّجت شركة «طيران الإمارات» مرة أخرى بلقب «أفضل ناقلة جوية في العالم»، للسنة الـ10 على التوالي، في حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر ميدل إيست» 2023.

كما نالت «طيران الإمارات» أيضاً، في الاحتفال الذي حضره كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة السفر، جوائز في ثلاث فئات أخرى، هي: «أفضل درجة أولى» و«أفضل درجة سياحية ممتازة» و«أفضل صالة درجة أولى».

يشار إلى أن الدرجة السياحية الممتازة، التي وفّرتها «طيران الإمارات» منذ أقل من عامين، أصبحت «المعيار الذهبي» في الصناعة.