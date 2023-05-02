«ديوا» تضيف 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة لـ «مجمع محمد بن راشد»

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عن تشغيل 200 ميغاواط جديدة من المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل قبل الموعد المحدد.

القدرة الإنتاجية

وأوضح الطاير في بيان صادر أمس، أنه بهذا الإنجاز تم تشغيل 800 ميغاواط من أصل 900 ميغاواط من المرحلة الخامسة، لتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، 2.327 ميغاواط باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، لتشكل هذه الطاقة النظيفة نحو 15.7% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي، التي وصلت حالياً إلى 14.817 ميغاواط.

وأضاف أن المرحلة الخامسة، ستوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 270 ألف مسكن في دبي، وستسهم في الحد من 1.18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على إنجاز سائر المشروعات في المجمع.

استدامة

وتابع الطاير: «نعمل على تعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وقال: «لتحقيق هذه الأهداف، أطلقنا عدداً من المشروعات التي نقوم بتنفيذها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتِج المستقل، بكلفة تصل إلى 50 مليار درهم»، لافتاً إلى أنه عند اكتماله، سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

إنجاز عالمي

وبيّن الطاير أن الهيئة حققت إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي في عام 2020، بلغ 1.6953 سنت أميركي للكيلوواط/ساعة للمرحلة الخامسة.

يشار إلى أنه في مارس 2023، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمراً خاصاً لاطلاع المطورين المحليين والعالميين على أحدث المستجدات المتعلقة بالمرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية 1800 ميغاواط، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وسيتم تشغيل المرحلة السادسة على مراحل بين عامي 2024 و2026.