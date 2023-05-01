محمد بن راشد: نستهدف الوصول إلى 40 مليون سائح خلال 7 سنوات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل 450 مليار درهم، وقال: نهدف للوصول لـ40 مليون سائح خلال سبع سنوات ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل 450 مليار درهم.

وقال صاحب السمو في تدوينة عبر "تويتر": أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي الذي يستضيف 2000 جهة سياحية من 150 دولة حول العالم، عادت السياحة العالمية بعد ٣ سنوات من التراجع .. وفي الإمارات أيضاً عاد القطاع بقوة … وارتفع انفاق السياح في 2022 بنسبة 70٪ ليصل 121 مليار درهم وليتصدر المنطقة ..

وأضاف مستمرون بإذن الله في تنمية كافة قطاعات اقتصادنا الوطني … وهدفنا الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً..