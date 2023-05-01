غرفة دبي تسعى إلى توسيع الشراكات العالمية في قطاع التجزئة

اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى معرض تكنولوجيا البيع بالتجزئة الذي عقد في لندن يومي 26 و27 أبريل الماضي، حيث ضمت البعثة سبعة ممثلين لشركات التجزئة في دبي.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن أعضاء الوفد شاركوا في فعاليات المعرض المختلفة، التي شملت حضور المؤتمرات التي استعرضت رؤى أبرز مفكري القطاع، والاجتماعات بين الشركات، والحوارات الملهمة حول موضوعات التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الوفد عقد 50 اجتماع أعمال ثنائياً مع مشاركين في المعرض، لبحث فرص التعاون والشراكات الثنائية، وتوسيعها مع روّاد قطاع التجزئة العالمي.

وأشارت إلى أن إرسال البعثة التجارية يأتي في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها غرفة دبي العالمية بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة مختارة، والترويج لدبي كمركز استثماري عالمي مزدهر بين الشركات العاملة في تلك الأسواق.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن دبي واحدة من أكثر أسواق التجزئة جاذبية في المنطقة، مؤكداً حرص غرفة دبي العالمية على توفير كل أوجه الدعم الممكنة لشركات التجزئة في دبي، لضمان قدرتها على مواكبة توقعات المتعاملين المتغيرة باستمرار.

وأضاف أن التواصل مع مجتمع تجارة التجزئة العالمي، يعد أمراً ضرورياً لتحفيز المزيد من الابتكارات، وتوسيع نطاق الشراكات مع روّاد القطاع، وبالتالي تعزيز مكانة وسمعة قطاع التجزئة في دبي.