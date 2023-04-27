«سوق السفر العربي» ينطلق في دبي مايو المقبل بمشاركة 2000 جهة عارضة

كشفت شركة «ريد إكزيبشنز»، الجهة المنظمة لـ«معرض سوق السفر العربي 2023»، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن النسخة الـ30 من المعرض ستشهد مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، في وقت يتوقع فيه حضور 34 ألف زائر.

وستشكل نسخة 2023 من معرض سوق السفر العربي، التي ستقام على أرض مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من الأول إلى الرابع من مايو المقبل، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جزءاً أساسياً من «أسبوع السفر العربي» السنوي في دولة الإمارات، والذي سيوفر تماشياً مع شعار المعرض: «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلالها تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات، مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

نمو المشاركات

وبحسب الشركة المنظمة، فقد ارتفعت مشاركة العارضين في «سوق السفر العربي 2023» بنسبة 27%، مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1%)، أوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، آسيا (أكبر بنسبة 18.6%)، وإفريقيا (أكبر بنسبة 44.7%)، كما شهد قطاعا «تكنولوجيا السفر» و«الفنادق» نمواً كبيراً على أساس سنوي، بنسبة 62% و37.5% على التوالي.

إنجازات مهمة

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يسلط معرض سوق السفر العربي الضوء في دورة العام الجاري على موضوع الاستدامة، نظراً إلى أهميته البالغة في بناء مستقبل أفضل للقطاع السياحي، كما يتزامن مع إعلان 2023 (عام الاستدامة) في الإمارات، فضلاً عن استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (كوب 28) نوفمبر المقبل».

وأضاف: «لقد نجحت دبي في تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال، بفضل استراتيجياتها التي ترتكز على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر رعاية ووعياً بالبيئة».

منصّة مثالية

بدورها، قالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس، إن «المعرض سيوفر منصّة مثالية لنخبة من أبرز المتحدثين في القطاعين العام والخاص، الذين سيقدمون رؤى متخصصة، ونظرة ثاقبة في اتجاهات السفر المستدامة والسياحة المسؤولة، ومجموعة من القضايا الأخرى ذات الأهمية الصناعية».

وأضافت كورتيس: «ستشهد جلستنا الافتتاحية، حضور نخبة من صُنّاع القرار لإجراء نقاش وزاري رفيع المستوى حول كيفية معالجة السفر لأزمة المناخ».

«تعهد» واستدامة

وسيكشف «سوق السفر العربي 2023» النقاب عن «تعهد» مخصص للاستدامة، تم تصميمه لتعزيز التزام الجهة المنظمة للحدث بتقديم أحداث وفعاليات مستدامة، من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة.

كما يشهد المعرض إطلاق «جائزة أفضل جناح مستدام» للمرة الأولى في تاريخ المعرض، التي سيعلن عن نتائجها كجزء من «جوائز أفضل أجنحة سوق السفر العربي 2023».

وسيضم كذلك مركزاً للاستدامة، للمرة الأولى، ليوفر مكاناً مثالياً للجلسات المخصصة لأحدث اتجاهات السفر المستدامة والابتكارات.

95 طائرة «عملاقة» نهاية 2023

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، خلال المؤتمر: «مع احتفالنا بمرور 30 عاماً على شراكتنا والتزامنا نحو سوق السفر العربي، فإننا سعداء برؤية تطور هذا الحدث، ومواصلة تعزيز مكانته على الساحة العالمية. كما نفخر بدورنا في نمو المعرض، وترسيخ مكانته حدثاً متخصصاً في الصناعة، وإسهاماتنا كذلك في نمو مدينتنا دبي، التي تحتل موقع الصدارة في السياحة العالمية».

ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً أكثر من 1.3 مليون مقعد في الأسبوع، في وقت يستمر فيه هذا الرقم بالارتفاع مع دخول مزيد من الطائرات إلى الخدمة.

وذكر أن «طيران الإمارات» تشغل نحو 3080 رحلة مغادرة على مستوى الشبكة أسبوعياً ضمن شبكتها العالمية في قارات العالم الست.

وقال: «نشغل حالياً أسطولنا الكامل من طائرات (بوينغ 777)، و85 طائرة (A380)، وسيكون لدينا 95 طائرة (A380) في الخدمة الفعلية قبل نهاية العام الجاري».